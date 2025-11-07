Congresul PSD: 3.000 de delegați îl vor alege președinte pe Sorin Grindeanu

„Începem un nou capitol pentru Partidul Social Democrat și pentru România”, a fost mesajul lui Sorin Grindeanu înaintea congresului formațiunii, care va avea loc vineri.

„Mâine începem un nou capitol pentru Partidul Social Democrat și pentru România”, afirmă Grindeanu, subliniind că acesta trebuie să fie unul „bazat pe responsabilitate, unitate și soluții pentru români și economia românească”.

„Congresul PSD este despre recunoașterea propriului drum și despre așteptările pe care fiecare membru le are de la conducerea celei mai mari forțe politice de centru-stânga din România”, adaugă Grindeanu.

Totodată, el atrage atenția că PSD trebuie să livreze în continuare ceea ce românii cer: „seriozitate, stabilitate și viziune, în orice context”.

Congresul Extraordinar al PSD, programat pentru 7 noiembrie 2025, va marca prezentarea oficială a echipei de conducere propuse de moțiunea „Uniți pentru români. Puternici, doar împreună!”, condusă de Sorin Grindeanu.

Liderul PSD va ocupa funcția de președinte al partidului, iar secretarul general va fi Iulian Claudiu Manda.

Echipa de conducere include cinci prim-vicepreședinți: Bogdan-Gruia Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu și Ionuț-Florin Pucheanu, alături de Corneliu Ștefan.

Printre vicepreședinți se numără: Daniel Băluță (Administrație Publică), Adrian-Dragoș Benea (Nord-Est), Gheorghe Cârciu (Identitate Națională & Diasporă), Francisk-Iulian Chiriac (Sud-Est), Mihnea-Cosmin Costoiu (Educație, Cercetare, Digitalizare & AI), Vasile Sebastian Dîncu (Afaceri Europene, Apărare & Siguranța Populației), Andrei Dolineaschi (Economie & Antreprenoriat), și Marius-Alexandru Dunca (Centru).

Alți vicepreședinți se vor ocupa de domenii specifice precum muncă și protecție socială (Doina Elena Fedorovici), București-Ilfov (Gabriela Firea), Sud (Adrian-Ionuț Gâdea), investiții și fonduri europene (Aladin-Gigi Georgescu), mediu și energie (Dumitrița Gliga), agricultură și turism (Romeo-Daniel Lungu), strategie legislativă (Silvia-Claudia Mihalcea), Vest (Laurențiu Nistor), Sud-Vest (Constantin Rădulescu), dezvoltare regională și infrastructură (Gheorghe Șoldan), politici publice și justiție (Adriana-Diana Tușa) și Nord-Vest (Gabriel-Valer Zetea).

La congresul PSD vor participa aproximativ 3.000 de delegați.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)