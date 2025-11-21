x close
21 Noi 2025   •   13:30
Conspiratorii de la Cotroceni. Cine l-a sabotat pe Ludovic Orban
Sursa foto: Lucian Alecu/Ludovic Orban

Povestea plecării lui Ludovic Orban din echipa prezidențială pare desprinsă dintr-un roman cu conspirații, dar adevărul e mult mai simplu: Orban și-a tăiat singur craca. În timp ce speculațiile vorbesc despre influențe din SPP sau Palatul Victoria, realitatea e că exagerata expunere publică, mesajele necoordonate și nevoia constantă de vizibilitate au transformat un rol de culise într-o bombă cu ceas. Iar finalul a venit exact de unde nu se aștepta: din propriile declarații și propriul stil de comunicare.

„Sunt mulți care îl vor crede pe Ludovic Orban când spune că unul dintre ei este șeful SPP, Lucian Pahonțu. Eu aș adăuga cel puțin încă unul, premierul Ilie Bolojan. Și nu ar putea fi contraziși foarte ușor. Pentru că legendarul șef al SPP este binecunoscut pentru modul eficient în care îl protejează pe titularul fotoliului de la Cotroceni. Fie că-l cheamă Traian Băsescu, Klaus Iohannis sau Nicușor Dan. După cum Ilie Bolojan, cel care semnează condica de prezență în fiecare zi la Palatul Victoria, avea nevoie de un aliat în bătălia politică. Așa că un Ludovic Orban frustrat și enervat, este numai bun de folosit în lunile grele care urmează.

Povestea e simplă și, tocmai de aceea, devastatoare. Orban ajunge consilier prezidențial într-un moment complicat, într-o echipă nouă. Dar mai ales într-o funcție în care discreția e regulă scrisă, iar vorbitul la televizor e tolerat doar dacă ai acordul Președintelui”, scrie Dan Andronic în Evenimentul Zilei.

 

Editorialul integral, pe EVZ.ro.

 

