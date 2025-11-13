Criză de încredere în alegerile din București: Liviu Negoiță acuză „mecanisme manipulate” și refuză intrarea în cursa electorală!

Negoiță susține că întregul proces a fost construit „în favoarea partidelor parlamentare” și că regulile jocului sunt „aranjate pentru a elimina orice voce independentă”.

Printre neregulile semnalate se numără perioada foarte scurtă de precampanie, refuzul autorităților de a aproba corturi și acțiuni de promovare, precum și controlul total al secțiilor de vot de către partide care „au transformat procesul electoral într-un monopol politic, deși nici măcar nu au candidați în aceste alegeri”.

Lipsa dezbaterilor publice este, în opinia lui Negoiță, un alt semnal al caracterului viciat al alegerilor: „Bucureștenilor li se refuză dreptul de a vedea, compara și evalua candidații.”

Negoiță afirmă că nu vrea să legitimeze prin participare aceste abuzuri și că protestul său este un semnal de alarmă pentru democrația locală.

PUSL și Liviu Negoiță anunță că vor continua să lupte pentru schimbarea legii electorale, astfel încât primarii să fie aleși în două tururi, iar toți candidații să aibă dreptul la reprezentanți în secțiile de vot și la dezbateri obligatorii.