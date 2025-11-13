Ministrul Dezvoltării propune ca reforma administrației să fie promovată prin asumarea răspunderii

Dacă procedura parlamentară nu întâmpină obstacole, legea ar putea intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026.

„Propunerea mea este aceea ca acest pachet să fie promovat prin asumarea răspunderii”, a declarat Cseke Attila. Coaliția va decide asupra acestei proceduri.

Ministrul a recunoscut existența birocrației în administrația publică centrală și locală.

„Aici nu este vorba despre bucuria unui guvern de a da oamenii afară. Este vorba despre necesitatea de a eficientiza un anumit tip de activitate care ține de administrația publică centrală și locală", a explicat Cseke.

În câteva zile se finalizează proiectul conform acordului din coaliție și va intra în circuitul de avizare.

Executivul va relua circuitul pentru a se încadra complet din punct de vedere legal și va cere și avizul Consiliului Economic și Social.

După intrarea în ședință de guvern, dacă Executivul este de acord cu asumarea răspunderii, proiectul va merge în Parlament.

Cseke a explicat că intrarea în vigoare la 1 ianuarie depinde de procedura parlamentară. „Dacă procedura parlamentară se prelungește printr-o depunere de moțiune de cenzură, eventual prin atacarea pachetului la Curtea Constituțională, atunci sigur că nu va putea intra la 1 ianuarie, va intra în vigoare mai târziu", a precizat ministrul.

(sursa: Mediafax)