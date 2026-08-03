Dan Voiculescu: „Nu trebuie să fii în centrul atenției pentru a schimba lumea”. O reflecție despre smerenie, muncă și puterea exemplului

Punctul de plecare al reflecției îl reprezintă un fapt remarcabil: pe Pământ trăiesc aproximativ 20 de cvadrilioane de furnici. Deși fiecare cântărește doar câteva miligrame, împreună ele mută mai mult sol decât au mutat vreodată oamenii, contribuie la hrănirea a numeroase specii și mențin echilibrul unor ecosisteme de peste 140 de milioane de ani.

Pornind de la această imagine, profesorul Dan Voiculescu vorbește despre forța extraordinară a contribuțiilor individuale care, puse împreună, dau naștere unor rezultate imposibil de obținut de un singur om. În opinia sa, furnicile nu își pun problema importanței propriei poziții, ci își îndeplinesc neobosit rolul, iar tocmai această fidelitate față de munca lor produce efecte uriașe.

Autorul explică faptul că smerenia nu trebuie confundată cu lipsa de încredere în sine sau cu sentimentul de inferioritate. Dimpotrivă, ea înseamnă să accepți că faci parte dintr-o lucrare mai mare decât tine și să îți îndeplinești responsabilitatea fără orgoliu, dar și fără descurajare.

Mesajul este întărit prin evocarea cuvintelor din Evanghelie: „Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari”. Pentru profesorul Dan Voiculescu, adevărata măsură a unui om nu este dată de funcția pe care o ocupă sau de atenția pe care o primește, ci de seriozitatea cu care tratează fiecare sarcină, oricât de modestă ar părea.

Reflecția se încheie cu un îndemn la responsabilitate și echilibru. Chiar dacă fiecare dintre noi este doar o parte dintr-un întreg, fiecare contribuție contează. Omul smerit este cel care își face datoria ca și cum succesul întregii lucrări ar depinde și de el, fără să caute gloria personală și fără să renunțe atunci când rezultatele nu sunt imediat vizibile.