Ce ar face Daniel Băluță cu un miliard de euro, bugetul Capitalei

„Primul leu pe care l-aș cheltui ar fi pentru a-mi achita datoriile către oamenii care nu și-au mai primit de luni de zile indemnizații”, a spus Băluță, marți seara, la Marius Tucă Show, de la Gândul.

Băluță susține că instituția are „datorii materiale”, dar mai ales „datorii morale”, iar plata indemnizațiilor restante reprezintă „prioritatea zero”. „Fie că vorbim despre persoane cu handicap, fie că vorbim despre oameni care nu mai au bani de medicamente”, afirmă candidatul social democrat.

O altă direcție majoră pe care ar finanța-o din bugetul municipiului este rezolvarea situației familiilor afectate de explozia din Rahova.

„Nu mai vorbește nimeni de ei, au uitat din nou societatea din blocul de pe strada Vicina , unde am avut acea explozie. Amgaranția că pot face acest lucru, Adică aveți rezolvarea situației. Avem rezolvarea din punct de vedere tehnic a situației de a-i aduce pe oamenii aceia din nou în casele lor, în calitate de proprietari și de chiriași”.

În viziunea sa, investiția în protecția socială rămâne esențială într-un context marcat de dificultăți economice.

„Nu putem să avem pretenția că suntem o societate evoluată, că suntem o societate civilizată, dacă nu avem grijă de seniori și dacă nu avem grijă de oamenii aflați în nevoie, dacă nu avem grijă de copii, dacă nu avem grijă de mame, dacă nu stimulăm natalitatea. Astea sunt măsurile sociale”, spune Băluță.

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie.

(sursa: Mediafax)