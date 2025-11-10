Daniel Băluță își lansează programul: Nu promisiuni, ci un contract moral. Cereți-mi socoteală!

Daniel Băluță, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, a prezentat cele șapte angajamente pe care le propune bucureștenilor odată cu lansarea programului său pentru Capitală, disponibil pe danielbaluta.ro.

El spune că nu vine cu promisiuni, ci cu un „contract moral”, iar oamenilor le cere să-l judece strict după rezultate: „după ce se vede, după ce se simte, după ce rămâne în urma noastră”.

Băluță afirmă că își asumă orașul și nu îl acuză, că va trata cu prioritate urgențele Bucureștiului și că va pune oamenii înaintea politicii.

De asemenea, el declară că vrea să construiască pentru viitor, nu pentru aplauze, să transforme administrația într-o fereastră deschisă către cetățeni, nu într-un zid, și să redea orașul oamenilor.

În final, spune că nu cere încredere, ci este dispus să muncească pentru a o câștiga.

