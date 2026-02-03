Băluță anunță că pe un șantier important din București lucrurile „merg strună”. Va fi gata în 2026

Primarul Daniel Băluță a anunțat pe Facebook faptul că lucrarea de la pasajul Apărătorii Patriei merge bine. Circulația prin zonă se va face până la finalul anului, a promis edilul.

„Am spus, zilele trecute, că până la finalul acestui an, vom circula și pe pasajul Apărătorii Patriei și întăresc această afirmație! În șantier lucrurile merg strună, la fel cum se întâmplă și în fabrica din București unde se realizează tablierul metalic pe care va fi așezată calea de rulare a podului”, a scris Daniel Băluță.

În toamna anului trecut, primarul a organizat o conferință de presă chiar pe șantierul pasajului.

„Vorbim de un pasaj foarte important care, împreună cu Pasajul Europa Unită şi cu pasajul ce se va construi peste Șoseaua Olteniţei, va închide inelul median de circulaţie al Capitalei şi va face legătura între nordul şi sudul oraşului”, a declarat atunci Daniel Băluţă.

El a mai spus că pe pasaj va trece o nouă linie de tramvai, care va pleca de pe Șoseaua Giurgiului și va ajunge până în Pipera.

„Totodată, pasajul va deveni un nod multimodal de transport public. Staţiile de tramvai de pe pasaj vor fi conectate cu staţia de metrou Apărătorii Patriei cu lift și escalatoare, dar şi cu staţiile de transport public de la sol”, a adăugat Băluţă.

Potrivit edilului, valoarea investiţiei este de aproximativ 20 de milioane de euro, bani proveniţi din bugetul Sectorului 4.

Lucrările pentru devierea rețelelor de utilități, pentru construirea Pasajului Apărătorii Patriei, au început în primăvara anului 2024.

(sursa: Mediafax)