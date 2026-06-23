Elena Lasconi lansează acuzații dure la adresa lui Nicușor Dan: Este un om rău, orgolios

„Nu va face asta niciodată”, a spus Elena Lasconi în emisiunea de pe Gândul, cu privire la o posibilă renunțare la mandat din partea lui Nicușor Dan.

„Este un om rău, orgolios, răzbunător. Ce nu înțelegeți? Ăsta nu va lăsa din mână”, a mai spus Lasconi.

Ea a explicat de ce a ales Nicușor Dan să candideze la prezidențiale.

„El și-a dat seama, s-a trezit că este în al doilea mandat la București, și-a dat seama că nu mai poate să facă nimic, pentru că deși a trecut referendumul, că la fel s-a dus pe lângă fiecare și aveau nevoie în campania de prezidențiale, și toți s-au dus și s-au pozat cu Nicușor, inclusiv eu, da? Dar mie mi se părea normal că el a format USR-ul. El și-a dat seama că nu a primit bani de la buget, că nu o să facă nimic, nu o să mai fie reales, și a zis imediat, prezent, când sistemul l-a convocat, înainte de anularea alegerilor, să fie candidat la prezidențiale, ca să mă scoadă pe mine din joc”, a mai declarat Elena Lasconi.

Lasconi, despre Bolojan: Nu a gândit ca un primar

Elena Lasconi, fosta președintă USR, dar și actual primar al orașului Câmpulung, acuză că Ilie Bolojan nu a gândit „ca un primar”, atunci când Guvernul condus de el a hotărât, atât reformele, ci și suspendarea proiectelor prin PNRR cu un grad mai mic de realizare de 30%.

„Mi s-a părut că nu a gândit ca un primar și am simțit că ne-a făcut foarte mult rău”, a declarat Lasconi, în cadrul unui interviu la emisiunea „Ai Aflat! - Cu Ionuț Cristache”.

În cadrul emisiunii, Lasconi a vorbit despre cum a simțit, din perspectiva de primar, consecințele generate de anularea unor proiecte cu bani din PNRR.

„Ceea ce mă privește, faptul că a tăiat «din pix» câteva proiecte din PNRR pentru care m-am luptat. Și să știți că au fost proiecte «primul venit, primul servit» și am cheltuit bani”, spune Lasconi, explicând că Primăria Câmpulung este o „primărie săracă”, dar și că banii i-a cheltuit pentru documentații, ca să depună proiecte prin fonduri europene.

„Mi-a tăiat două blocuri-turn, din patru (...). Deci, din punct de vedere electoral, praf”, acuză Lasconi.

Ea a explicat că întâi a început achizițiile pentru școli și spitale, iar în ceea ce privește eficientizarea energetică la blocuri, a pierdut două proiecte din patru, pentru blocurile turn.

Lasconi a vorbit și despre proiectul achiziționării microbuzelor și autobuzelor electrice destinate școlilor, proiect pe care l-a pierdut: „(...)nu erau la 30%, dar nu poți să fii când cumperi ceva la 30%, poți să fii doar la 0% sau la 100%”, afirmând și că a fost un proiect „foarte scump” pentru care a luptat „foarte mult”.

Lasconi a vorbit și despre creșterea taxelor și impozitelor, afirmând că „tot românul, tot prostul trebuie să plătească”, dar și că „nu tai de unde ai găuri negre”.

„Creșterea taxelor și impozitelor nu a fost înțeleasă de români ca venind din partea Guvernului, ci mai degrabă din partea Primăriei și ne-a afectat direct”, declară Lasconi.

Elena Lasconi spune că tăierile și scumpirile îi afectează pe cetățeni.

„Deci, cred că atunci când ar lua deciziile astea majore care ar afecta viața oamenilor și anume creșterea TVA-ului – care te afectează de fiecare dată când cumperi câte ceva – taxele astea pe muncă, scăderile de indemnizații, toate lucrurile astea, credeți-mă că îi afectează pe oameni și oamenii sunt disperați”, conchide Lasconi.

În august 2025, Guvernul Bolojan a decis să suspende proiectele prin PNRR cu grad de realizare mai mic de 30%, ceea ce a stârnit indignarea mai multor autorități județene, dar și locale. Cu toate acestea, decizia s-a luat pentru fondurile să se poată concentra pe proiectele cu un grad de realizare mai ridicat.

Elena Lasconi, despre „Turul doi, înapoi”: Este o vrăjeală care ține la popor

Fosta președintă a USR, Elena Lasconi, a criticat dur discursul liderilor suveraniști, care cer și care promit reluarea turului al doilea al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, catalogând acest tip de retorică drept o „vrăjeală”.

Fosta candidată care a ajuns în finala prezidențială din 2024 a transmis că ar fi deschisă la reluarea turului doi împotriva lui Călin Georgescu, însă acest lucru nu mai este posibil.

„Eu continui, mă duc, mergem în turul 2. Haide, Georgescu!”, a spus Lasconi, în cadrul emisiunii „Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache”, găzduite de Gândul.

Cu toate acestea, Lasconi a lansat critici dure asupra zonei politice suveraniste, susținând că acest demers nu mai este posibil din punct de vedere legal.

„O luăm de unde am lăsat-o? Întrebarea este cum? Pentru că (n.r. George) Simion zicea că el dacă ajunge președinte, aduce turul 2 înapoi, să mori tu? Cum aduci tu turul 2 înapoi? Aici a fost mitocăneale îngrozitoare. Deci, numai ce te-ai fixat pe fotoliul de la Cotroceni și după aia zici, stai așa, Georgicăf, haide că trebuie să reluăm turul 2”, a declarat primărița din Câmpulung Muscel.

Lasconi a punctat că acest discurs este „o vrăjeală” care ține la o parte din populație care nu are cultură juridică.

„Cum este posibil, din punct de vedere legal, dacă există cea mai mică pârghie să se reia turul 2? Asta este o vrăjeală, un bullshit. Dar merge. Ține la popor. Și ține la cei care nu citesc legislație și nu știu toate pârghiile. Eu dacă le aveam, le foloseam, domnule, că am ajuns în turul 2”, a spus Elena Lasconi.

„Să se organizeze alegeri. Asta e altă treabă, dar în turul 2 înapoi nu mai există. El (n.r Călin Georgescu) putea să fie invalidat pentru felul în care și-a făcut campanie pentru că nu avea codurile alea. Când o să înțelegeți că s-au anulat alegerile din cauza mea?”, conchide Lasconi.

(sursa: Mediafax)