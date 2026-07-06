„Europa vorbește cu China. De ce n-ar face-o și România?” Mesajul transmis de Lavinia Șandru și Viorica Dăncilă

Lavinia Șandru a amintit că România a avut, de-a lungul timpului, o colaborare economică importantă cu China, colaborare care a contribuit la dezvoltarea unor ramuri industriale.

„România a avut o relație istorică cu China și a beneficiat economic de pe urma ei. S-au dezvoltat semnificativ anumite industrii”, a declarat Lavinia Șandru.

Viorica Dăncilă a subliniat că marile state europene mențin și dezvoltă relații cu Beijingul, fără ca acest lucru să contravină apartenenței lor la Uniunea Europeană sau relațiilor transatlantice.

„Relația cu China nu este incompatibilă cu statutul nostru de membru UE sau cu parteneriatul nostru strategic extrem de important cu SUA. Am văzut vizitele liderilor europeni și interesul lor pentru consolidarea relațiilor cu China. România trebuie să își urmărească propriile interese economice și diplomatice”, a afirmat Viorica Dăncilă.

În cadrul dialogului, cele două au susținut că România poate construi parteneriate economice solide cu actorii globali importanți, păstrând în același timp direcția sa euroatlantică și angajamentele internaționale.