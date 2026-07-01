Criza politică ia o nouă turnură. Ilie Bolojan vine cu o propunere-surpriză pentru formarea Guvernului

Negocierile pentru formarea noului Guvern continuă să fie marcate de neînțelegeri între principalele formațiuni politice, iar disputa privind desemnarea viitorului premier rămâne principalul obstacol în calea unui acord.

Ilie Bolojan: România are nevoie de un „armistițiu politic”

Invitat în emisiunea Foc Încrucișat/Friendly Fire, Ilie Bolojan a declarat că actuala criză poate fi depășită doar prin identificarea unor formule care să reducă tensiunile dintre partidele implicate în negocieri.

„Domnul Grindeanu are o schimbare de ton. Domnul Grindeanu, față de discuția care a blocat o evoluție în acordul politic, are o schimbare de ton. Acum câteva zile, înainte de desemnarea lui Siegfried Mureșan, a afirmat că nu acceptă decât o susținere a partidelor de dreapta pentru el, ceea ce a blocat discuțiile. Acum înțeleg ca este de acord cu guverne succesive, dar vrea întâi guvern PSD. Problema de bază este pierderea încrederii în PSD. În condițiile în care ți se cere un vot de încredere pentru psd trebuie să te gândești la condițiile pe care le poți pune, garanțiile care pot fi puse în practica, pentru că o astfel de instalare să aibă ca efect punerea în practică a măsurilor de care are nevoie România", a declarat Ilie Bolojan.

Liderul liberal consideră că o înțelegere între PNL și PSD nu poate funcționa fără garanții clare privind respectarea angajamentelor asumate de toate părțile.

Condițiile unui acord politic între PSD și PNL

Potrivit lui Bolojan, un eventual acord politic trebuie să fie construit pe principiul reciprocității și să includă mecanisme care să ofere încredere între partidele implicate.

"Poate să cuprindă orice fel de clauze, dacă cei care îl semnează nu-l respectă. Împreună cu președintele României. să se găsească o formulă, pentru că are si el o responsabilitate", a afirmat Bolojan.

În opinia sa, în actualul context există doar două scenarii realiste pentru ieșirea din blocajul politic. Primul este formarea unui Guvern minoritar, iar al doilea reprezintă constituirea unui Executiv „de tip armistițiu”, care să permită colaborarea temporară între principalele forțe politice până la depășirea actualei crize.

Sorin Grindeanu acceptă rotativa, dar insistă pentru un premier PSD

Declarațiile lui Ilie Bolojan vin după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că social-democrații sunt dispuși să semneze un acord politic cu PNL și USR și acceptă revenirea la formula rotativei guvernamentale.

Liderul PSD a impus însă o condiție considerată esențială pentru continuarea negocierilor: primul premier al viitorului Executiv trebuie să provină din partea Partidului Social Democrat.

Grindeanu a transmis că este pregătit să semneze acordul politic imediat, solicitând totodată partenerilor de negocieri să își asume public voturile necesare pentru instalarea noului Guvern și depășirea blocajului instituțional.

România rămâne fără o majoritate politică stabilă

Blocajul politic durează de aproape două luni, iar România este administrată în continuare de Guvernul demis condus de Ilie Bolojan. Cabinetul funcționează cu miniștri interimari, în timp ce negocierile dintre PSD, PNL, USR și UDMR nu au produs până acum un acord privind viitoarea formulă de guvernare.

Disputa privind desemnarea premierului continuă să împiedice constituirea unei majorități parlamentare solide, iar tentativele de desemnare a unor candidați precum Eugen Tomac și Adrian Veștea nu au reușit să deblocheze situația.

În acest context, președintele Nicușor Dan a transmis că așteaptă ca principalele blocuri politice să prezinte la Palatul Cotroceni o majoritate clară de cel puțin 233 de parlamentari, condiție necesară pentru desemnarea unui nou prim-ministru și formarea unui Guvern cu susținere parlamentară stabilă.

Mediafax