Grindeanu, către Bolojan, despre venirea în Parlament: Nu merge să nu vii. Nu se poate

„Ca să fim clari, noi am cerut la Camera Deputaților să se vină lunea trecută în Parlament pentru informare, nimic altceva. Informare. După care ni s-a transmis că programul nu permite, după care noi am mers cu cabinetul meu, a transmis către cabinetul primului ministru că suntem la dispoziție, nu facem niciun fel de impunere, să ne transmită când găsește o oră în săptămânile care urmează să vină în Parlament să informeze Parlamentul. Până acum n-am primit un răspuns”, spune Sorin Grindeanu.

El precizează că va discuta subiectul marți, la ședința de Coaliție.

„Vreau să fac o subliniez. Nu merge să nu vii. Nu se prea poate. Nu se poate să nu vii”, afirmă liderul PSD.

Întrebat dacă a discutat în privat cu premierul despre acest subiect, el a spus: „Nu sunt lucruri private. Noi am cerut public să se vină, să facă o informare. Acestea nu se fac la colț de masă. Vorbește președintele unui partid cu președintele altui partid... Vorbim de securitatea României. Astea sunt lucruri pe care le facem în mod transparent. Informez. Asta am și cerut. Nici o discuție politică. Să informăm pe Românie în ce situație suntem și care sunt planurile de viitor.

Atât. Nimic altceva. Nu mi se pare că e un subiect care poate fi abordat politic așa cum se încearcă”.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre chemarea sa în Parlament, de către PSD, săptămâna aceasta se va stabili această dată şi se va prezenta pentru a da orice fel de explicaţii pe temele pe care parlamentarii le consideră necesare.

(sursa: Mediafax)