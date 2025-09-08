Grindeanu, despre relațiile din coaliție: PSD-ul nu poate fi acuzat că nu a oferit dialog

Duminică, în plenul Parlamentului, liderul interimar al PSD a spus că guvernarea nu mai trebuie făcută cu toporul. De asemenea, Grindeanu a menționat că PSD-ul nu mai funcționează cu pistolul la tâmplă. Întrebat dacă acesta nu reprezintă un atac la adresa partenerilor din coaliție, acesta a spus că „în această perioadă de trei luni PSD-ul în niciun caz nu poate fi acuzat că nu a oferit dialog”.

„Am fost tot timpul cei care am mers, am discutat, n-am dat ultimatumuri, am mers și am încercat să găsim soluții comune în cadrul coaliției și suntem cei care am fost parte activă la dialog. Noi suntem adepții dialogului, nu unanimității. De aceea le dau dreptate celor care spun că ar fi bine să fie un fel de dialog în cadrul coaliției, nu impuneri de soluții și nu unanimități. Noi suntem un partid cu specific social-democrat, așa cum am spus și la început, într-o coaliție de dreapta și înțelegem să ne ținem de principiile care ne definesc. Și lucrul ăsta nu-l facem astăzi, nu l-am făcut doar ieri și ce-l facem de când facem politică”, spune Grindeanu.

Liderul interimar al PSD precizează că „toate aceste acțiuni sunt, dacă vreți, parte a ceea ce un partid social-democrat trebuie să facă”.

Potrivit lui Grindeanu, PSD-ul nu acționează în funcție de cine este la guvernare. „Dacă cineva încearcă să ne impună anumite soluții, aceste lucruri, dacă nu sunt parte a unui dialog în care inclusiv soluțiile PSD să fie parte, atunci înseamnă că acela nu e un dialog și noi trebuie să ne extragem din acest lucru”.

(sursa: Mediafax)