Liviu Negoiță: „Se încearcă falsificarea competiției electorale din București! Candidează doar cine trebuie să câștige!"

de Redacția Jurnalul    |    11 Noi 2025   •   14:19
Sursa foto: Victor Stroe/Liviu Negoiță

Liviu Negoiță, candidatul PUSL la Primăria Generală a Capitalei, denunță grave nereguli care, potrivit acestuia, compromit corectitudinea alegerilor parțiale din București.

Negoiță afirmă că perioada de precampanie a fost intenționat redusă pentru a bloca accesul candidaților fără resursele marilor partide: „Un candidat care nu e susținut de bugete uriașe nu poate ajunge la oameni în două-trei săptămâni. Decizia de a amâna organizarea alegerilor până în ultimul moment a fost premeditată.”

Acesta mai acuză și refuzul autorităților de a aproba corturile de campanie, considerând că este o strategie pentru a reduce vizibilitatea PUSL și a altor competitori incomozi. „Nu e o greșeală administrativă, e o piedică intenționată. Se vrea o competiție doar de formă, cu câștigătorul deja anunțat”, a declarat Liviu Negoiță.

El promite că în zilele următoare va face publice și alte dovezi privind aceste abuzuri.

Subiecte în articol: liviu negoita Primăria Capitalei
Parteneri