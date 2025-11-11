Liviu Negoiță: „Se încearcă falsificarea competiției electorale din București! Candidează doar cine trebuie să câștige!”

Negoiță afirmă că perioada de precampanie a fost intenționat redusă pentru a bloca accesul candidaților fără resursele marilor partide: „Un candidat care nu e susținut de bugete uriașe nu poate ajunge la oameni în două-trei săptămâni. Decizia de a amâna organizarea alegerilor până în ultimul moment a fost premeditată.”

Acesta mai acuză și refuzul autorităților de a aproba corturile de campanie, considerând că este o strategie pentru a reduce vizibilitatea PUSL și a altor competitori incomozi. „Nu e o greșeală administrativă, e o piedică intenționată. Se vrea o competiție doar de formă, cu câștigătorul deja anunțat”, a declarat Liviu Negoiță.

El promite că în zilele următoare va face publice și alte dovezi privind aceste abuzuri.