x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Ludovic Orban, eliberat din funcția de consilier prezidențial

Ludovic Orban, eliberat din funcția de consilier prezidențial

de Redacția Jurnalul    |    18 Noi 2025   •   13:02
Ludovic Orban, eliberat din funcția de consilier prezidențial

Președintele Nicușor Dan l-a eliberat din funcția de consilier prezidențial pe Ludovic Orban. Fostul lider liberal era responsabil al Departamentului Politică Internă.

Președintele Nicușor Dan l-a eliberat marți din funcția de consilier prezidențial pe Ludovic Orban, potrivit surselor MEDIAFAX. Fostul lider liberal era responsabil al Departamentului Politică Internă.

Ludovic Orban a fost numit în funcție pe 6 octombrie, alături de mai mulți consilieri.

„Aceste numiri reflectă angajamentul Președintelui pentru o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial. Conform cadrului legal în vigoare, consilierii își exercită atribuțiile în condiții de legalitate, responsabilitate, profesionalism și loialitate față de Președinte”, preciza Administrația Prezidențială.

De la numire, Ludovic Orban a avut mai multe declarații publice în care i-a criticat liderii coaliției de guvernare, dar și pe magistrați.

 

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: ludovic orban nicusor dan consilier prezidential
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri