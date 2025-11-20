x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Ludovic Orban: Șefii serviciilor nu trebuie să treacă toți prin partid. Controlul civil nu există

Ludovic Orban: Șefii serviciilor nu trebuie să treacă toți prin partid. Controlul civil nu există

de Redacția Jurnalul    |    20 Noi 2025   •   21:20
Ludovic Orban: Șefii serviciilor nu trebuie să treacă toți prin partid. Controlul civil nu există
Sursa foto: Ludovic Orban

Ludovic Orban spune că nu toți șefii serviciilor secrete trebuie să treacă prin partid și că nu există control civil real.

Orban a declarat, joi seara, la B1.TV că i-a sugerat președintelui că nu toți șefii serviciilor trebuie să treacă prin partid, subliniind că în România nu există un control civil real asupra acestor structuri.

„Un șef de serviciu nu poate să stea 10 ani. Directorul SPP putea să fie schimbat”, a spus Orban, referindu-se la necesitatea rotației în funcțiile de conducere ale serviciilor.

Orban a menționat că se gândise să facă o postare cu mesajul „Orban out, Pahonțu in”, dar a precizat că nu poate detalia relația cu Lucian Pahontu, șeful SPP care este în funcție de aproximativ 20 de ani.

„Este de 20 de ani în funcție, dar e bună o reîmprospătare", a conchis fostul lider liberal, sugerând că o schimbare la nivelul conducerilor serviciilor ar fi benefică pentru instituțiile respective.

 

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: ludovic orban partid sefi
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri