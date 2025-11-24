Marcel Ciolacu, despre cum este deturnată tema pensiilor speciale de discursul politic

„Jalonul (n.r. PNRR) era închis, dar e adevărat pe o perioadă mai lungă. Se dorește o nouă abordare cu riscurile de a nu încasa sute de milioane. Eu am ales calea negocierii cu ambele părți, am anulat un acord și cu comisia și cu magistrații. Atât s-a putut în acel moment. Nu aveam riscul de a pierde sute de milioane de euro. S-a dorit o altă abordare”, a spus Ciolacu.

El a subliniat că tema pensiilor speciale a fost deturnată de discursul politic și transformată în instrument electoral, deși problemele reale sunt legate de limitele pensiilor și vârsta de pensionare. „Sunt niște teme parazitare. Sunt teme de fond. Hai să fim corecți. Nu poți să ai pensia mai mare decât salariul. Acest lucru se rezolvase. Era închis”, a explicat liderul PSD.

Ciolacu a atras atenția asupra vârstei reduse de pensionare în anumite categorii, în special în magistratură, și asupra dezechilibrelor istorice între venituri și pensii.

„Care este procentul? Ai 85, ai 70, ai 60. Asta e altă discuție. În schimb, ce nu văd eu corect, este posibilitatea să te pensionezi la 50 de ani. la 45 de ani, la 47 de ani. Totuși, la acea vârstă ești în maturitate profesională. Mai ales în zona magistraturii. Omule, mergi și te pensionezi, ca și toată lumea, la 65 de ani. Chiar dacă ai o pensie mai mare. Și atunci, aici a fost o greșeală fantastică. Aceste legi au făcut în 30 de ani toată clasa (n.r. clasa politică)”.

Fostul prim-ministru a atras atenția că multe teme populiste, ca pensiile speciale, sunt scoase din sondaje pentru a alimenta imaginea unor salvatori politici, fără a ține cont de costuri sau de efectele asupra societății.

„Să nu credeți că dacă AUR ar fi la guvernare, va schimba lumea în trei zile. Că ne-ar da cineva benzina cu un leu. Între timp motorina este opt lei. Sau că pe timpul meu era motorină opt lei și inflație de zece la sută. Cred că din Palatul Victoria până acasă nu îndrăzneam niciodată să plec pe jos”, a spus Ciolacu.

El a concluzionat că temele parazitare creează falii sociale greu de reparat, iar cuvântul „reformă” este adesea confundat cu concedieri colective.

„Atunci au venit cu niște teme parazitare. Teme scoase din sondajele de opinie.De pildă, ce urăște românul cel mai mult? Urăște cel mai mult pensiile speciale. Atunci tema mea e pensiile speciale ca să par eu mesianic și salvatorul omenirii. Și mă țin de acea temă să arăt eu cât de bun sunt. Nu mă interesează costuri, nu mă interesează ce propag în societate. Sunt niște falii pe care le închizi foarte greu. Dar cea mai rea dintre toate este că cuvântul reformă: se confundă acum cu concedieri colective”, a conchis fostul premier.

(sursa: Mediafax)