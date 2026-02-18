Maria Grapini: „Europa cu două viteze înseamnă cetățeni de rang diferit”

Într-o declarație fermă, Maria Grapini a subliniat că o astfel de direcție creează premisele unei Uniuni Europene în care egalitatea de șanse devine doar un principiu teoretic, iar cetățenii sunt împărțiți în categorii privilegiate și marginalizate.

„Democrația se bazează pe încredere. Iar încrederea nu poate exista fără coeziune, echitate socială și reguli egale pentru toți. Dacă vorbim despre o piață unică, atunci trebuie să existe aceleași condiții pentru fiecare cetățean european, indiferent de statul în care trăiește”, a transmis europarlamentarul PUSL.

Maria Grapini a atras atenția că instituționalizarea unei Europe cu două viteze nu rezolvă problemele Uniunii, ci dimpotrivă, alimentează euroscepticismul și sentimentul de excludere, mai ales în statele care se confruntă deja cu decalaje economice și sociale.

Potrivit acesteia, Uniunea Europeană trebuie să se concentreze pe politici care reduc diferențele dintre statele membre prin investiții strategice și măsuri coerente, răspunzând direct preocupărilor reale ale cetățenilor: creșterea costului vieții, accesul la servicii publice de calitate, șanse egale pe piața muncii și accesul la locuințe.

„Europa nu poate merge înainte lăsând o parte dintre cetățeni în urmă. O Uniune puternică este una care oferă demnitate și șanse egale tuturor”, a concluzionat Maria Grapini.