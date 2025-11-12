Maria Grapini: „Nu mai putem hrăni Europa cu brațele goale! Fermierii români au nevoie de respect și sprijin real”

„România nu poate fi doar o piață de desfacere. Nu mai putem hrăni Europa cu brațele goale și conturile goale! Avem nevoie de o strategie clară pentru agricultură, nu doar de lozinci”, a declarat Maria Grapini.

Ea a subliniat că, la nivel european, militează pentru o distribuire echitabilă a subvențiilor și pentru reguli care să asigure protejarea producătorilor locali. În opinia sa, sprijinul acordat fermierilor trebuie însoțit de investiții reale în infrastructura rurală și de programe care să-i atragă pe tineri în agricultură.

„Satul românesc nu are nevoie de compasiune, ci de oportunități. Dacă vrem să avem hrană sănătoasă și economie puternică, trebuie să începem prin a respecta fermierul român”, a adăugat Maria Grapini.