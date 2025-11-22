Ministrul Muncii: „Ne asumăm” pierderea banilor dacă avizul CSM întârzie

România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNRR din cauza întârzierilor privind legea pensiilor speciale ale magistraților, iar responsabilitatea trebuie „asumată”, afirmă ministrul Muncii, Florin Manole. Acesta spune că ministerul și-a făcut pe deplin treaba, dar nu poate garanta când va veni avizul CSM. În același timp, respinge categoric scenariile despre tăieri de salarii și concedieri în sectorul public.

România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNRR dacă proiectul privind pensiile speciale ale magistraților nu primește la timp avizul CSM. În fața acestui scenariu, ministrul Muncii, Florin Manole, spune că responsabilitatea va trebui „asumată”.

„Am făcut tot ce puteam, am făcut tot ce ni s-a cerut, am colaborat cu Cancelaria și cu Premierul cât de loial s-a putut, 100% loial, 100% constructiv, așa că de acum încolo, partea noastră de muncă a fost făcută”, a declarat ministrul la Antena 3 CNN.

Oficialul susține că echipa sa a îndeplinit toate cerințele, însă nu poate anticipa momentul în care CSM va emite avizul necesar.

Întrebat despre riscul pierderii finanțării, Manole a subliniat că este nevoie de asumarea responsabilității:

„Este un eșec pe care trebuie să-l asumăm. Cine a greșit, trebuie să-și asume asta. Eu vă spun în dreptul ministerului Muncii că sunt ferm convins că am făcut absolut tot ce mi s-a cerut, tot ce am putut, tot ce trebuia și nu mai e nimic care ar fi putut fi făcut și pe care să nu-l fi făcut, ca Ministrul al Muncii, ca Minister al Muncii”.

În privința calendarului pentru angajarea răspunderii Guvernului, ministrul afirmă că totul depinde de avizele primite:

„Să venim cât mai repede în marja zilei limită de 28. N-aș putea să anticidez acum dacă joi, dacă miercuri, dacă vineri. Depinde foarte mult și de cum vom avea avizele, evident”.

Manole a evitat să facă predicții privind o eventuală contestație la Înalta Curte:

„Nu pot și nu vreau să anticipez. V-am spus că nu vreau să mă amestec acolo unde nu este mandatul meu. (...) Nu știu ce decizie va lua sau nu va lua Înalta Curte sau oricine altcineva”.

Ministrul Muncii respinge categoric tăierile de personal și salarii

În a doua parte a intervenției sale televizate, Florin Manole a respins ferm ideea unei reduceri de 10% a cheltuielilor de personal prin tăieri de salarii sau concedieri în sectorul public.

„În primul rând, eu sunt ministru al Muncii, nu al concedierilor și nu al tăierilor. Și eu cred că orice funcționar public care face un serviciu public astăzi trebuie să rămână să facă serviciul ăla public”, a spus Manole, subliniind că multe instituții au deja deficit de personal.

Ministrul a precizat că reducerea cheltuielilor salariale din instituțiile centrale a ajuns la 6,7% față de ianuarie 2025, fără concedieri: „Și n-am normativ, n-am obligație, n-am dat niciun om afară, nu voi da niciun om afară. Voi continua să fac economii în măsura posibilității”.

Printre mecanismele folosite: înlocuirea pensionărilor cu debutanți sau amânarea ocupării posturilor vacante. „Reducerea sporurilor a fost o măsură prin care s-au redus niște cheltuieli. Dar, încă o dată, tăierea oamenilor afară nu a fost, nu este și nu va fi”.

Ca exemplu al situațiilor speciale în sistemul public, Manole a relatat discuția cu premierul Ilie Bolojan privind controlul dosarelor de dizabilitate: „Am dublat numărul de angajați de la Corpul de Controi al Agenției Naționale pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilitate. S-a mirat. După care i-am zis că am crescut de la 1 la 2. Adică 2 oameni astăzi trebuie să verifice 950.000 de dosare”.

Manole spune că premierul a înțeles că situația necesită resurse suplimentare și că o reducere uniformă de 10% nu se poate aplica mecanic în toate instituțiile.

Mediafax