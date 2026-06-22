Radu Miruță avertizează partidele: Niciun interes politic nu poate fi pus deasupra interesului național

Radu Miruță a transmis că învestirea unui Guvern cu voturi din partea parlamentarilor AUR ar vulnerabiliza România din perspectiva securității naționale, amintind astfel poziționări exprimate de liderii formațiunii conduse de George Simion.

„Un guvern Veștea–PSD care depinde de voturile AUR și îi oferă relevanță politică unui partid ai cărui lideri au declarat că Rusia nu reprezintă o amenințare semnificativă pentru flancul Estic (Ro) și pentru NATO ridică o problemă serioasă de securitate. Pentru că atât Strategia Națională de Apărare a României, cât și documentele strategice ale NATO definesc Rusia drept o amenințare majoră la adresa securității euroatlantice”, se arată în mesajul publicat de Miruță pe Facebook.

Ministrul a acuzat PSD că ignoră aceste aspecte și că este dispus să colaboreze cu o formațiune pe care o consideră aflată „pe contrasens cu interesul de securitate al României”.

„Poziția exprimată de AUR prin vocea lui George Simion intră în contradicție directă cu această evaluare, iar PSD nu dă 2 bani și se aliază cu cei aflați pe contrasens cu interesul de securitate al României. Un acord politic între PSD și AUR pentru susținerea unui guvern contrazice direcția stabilită prin strategiile de securitate ale României. Niciun interes de partid nu poate fi pus deasupra interesului național”, mai notează Miruță.

Oficialul a criticat și declarațiile contradictorii ale liderului AUR: „Guvernul propus de PSD a ajuns la vot doar cu acordul tacit al AUR. Fără acest sprijin, procedura nici nu ar fi putut merge mai departe. Dacă acest cabinet va fi instalat, va fi și datorită voturilor AUR. George Simion nu va avea miniștri în guvern, dar va putea revendica faptul că a contribuit la aducerea PSD la putere”.

În contextul audierilor de luni din Parlament privind instalarea Guvernului condus de Adrian Veștea, ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a acuzat că Executivul se bucură de sprijini din partea parlamentarilor AUR.

„Curg avizele favorabile la audieri, date miniștrilor PSD, cu ajutorul parlamentarilor AUR care nu votează”, nota ministra pe Facebook.

(sursa: Mediafax)