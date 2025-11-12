Nicușor Dan prezintă noua strategie națională de apărare: „Vrem să apărăm cetățeanul care trăiește în acest stat”

Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat miercuri, la Palatul Cotroceni, noua Strategie Națională de Apărare, documentul care va ghida politica de securitate a țării pentru următorii ani. Conferința de presă a avut loc la ora 12.00, cu câteva ore înaintea întâlnirii dintre șeful statului, liderii coaliției de guvernare și reprezentanții magistraților, pe tema legii pensiilor din sistemul judiciar.

„Vrem să apărăm cetăţeanul care trăieşte în acest stat”, a declarat președintele, subliniind că strategia este construită din perspectiva cetățeanului, nu a instituțiilor.

„Nu vrem să apărăm statul, ci vrem să apărăm cetățeanul”

„O să vă prezint cele mai importante elemente ale strategiei naționale de apărare. În primul rând, un element important este că prezentăm această strategie din perspectiva cetățeanului. Adică nu vrem să apărăm statul, ci vrem să apărăm cetățeanul care trăiește, locuiește în acest stat.”

Șeful statului a vorbit și despre nivelul scăzut de încredere al cetățenilor în instituțiile publice, explicând că una dintre prioritățile mandatului său este reducerea decalajului dintre evoluția societății și stagnarea administrației publice, potrivit Antena 3 CNN.

„Tocmai asta este rostul nostru și parte din această strategie – să corectăm decalajul între un avans al societății și o rămânere în urmă a administrației publice față de așteptările unei societăți care s-a maturizat în multe aspecte”, a subliniat Nicușor Dan.

„Independență solidară” – conceptul central al strategiei

Documentul lansat de președinte are la bază conceptul de „independență solidară”, o viziune prin care România își apără identitatea și interesele naționale, păstrând în același timp angajamentele internaționale.

„Acțiunile statului român trebuie să apere și să confirme o identitate, un mod de a fi în lume, iar în relațiile externe să apere interesele României și să păstreze toate parteneriatele internaționale”, a precizat șeful statului.

„Capacitatea de apărare e proporțională cu economia”

Nicușor Dan a explicat că noua strategie diferă de cele anterioare prin contextul geopolitic complet schimbat, marcat de războiul din Ucraina, creșterea tensiunilor militare globale și expansiunea regimurilor autoritare.

„Vedem o creștere a tensiunilor militare peste tot în lume... și o diminuare a capacității organismelor internaționale de a păstra ordinea bazată pe reguli.”

Președintele a evidențiat și rolul decisiv al tehnologiei și al inteligenței artificiale în apărare:

„Nu mai suntem într-un context în care puterea militară și capacitatea de apărare sunt proporționale doar cu economia și investițiile în apărare. Cine nu reușește să facă saltul tehnologic va fi penalizat mult mai mult decât în trecut.”

Protecționism economic, sabotaj și amenințări transnaționale

Printre riscurile majore identificate în strategie se numără protecționismul economic, lupta pentru resurse critice, acțiunile de sabotaj, precum și radicalizarea și creșterea tendințelor antidemocratice.

„Vedem o creștere a amenințărilor transnaționale – trafic de droguri, migrație ilegală – și efecte mai puternice ale schimbărilor climatice.”

Ce l-a surprins pe Nicușor Dan la Cotroceni: „Administrația nu lucrează cu date”

Președintele a făcut și o analiză critică a vulnerabilităților interne, recunoscând că una dintre cele mai mari surprize după preluarea mandatului a fost lipsa de bază de date reale la nivelul administrației publice.

„Administrația nu lucrează cu date. Deciziile nu sunt bazate pe date. Nu vedem un mare apetit de colaborare între instituții publice. Fiecare își vede de micuța sa politică sectorială și din cauza asta nu avem o viziune integrată.”

Totodată, el a semnalat o lipsă de inițiativă și inovație în rândul funcționarilor, ceea ce blochează progresul instituțional.

„Nu avem nicio apetență a oamenilor din administrație de a inova, de a avea curajul de a propune, ci mai degrabă o atitudine defensivă care face ca administrația din România să băltească într-o rutină din care nu știe să iasă.”

Documentul urmează să fie transmis Parlamentului pentru dezbatere și aprobare în perioada următoare.