x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Nicușor Dan, reacție după ce Trump l-a numit premier: Nu e timpul trecut

Nicușor Dan, reacție după ce Trump l-a numit premier: Nu e timpul trecut

de Redacția Jurnalul    |    19 Feb 2026   •   21:24
Nicușor Dan, reacție după ce Trump l-a numit premier: Nu e timpul trecut
Sursa foto: Hepta/Nicușor Dan a comentat momentul dar a minimalizat eroarea: „Se mai întâmplă”

Nu e timpul trecut, a spus președintele Nicușor Dan întrebat cum comentează faptul că Sonald Trump l-a numit premier, nu președinte al României.

Șeful statului a fost întrebat cum comentează faptul că președintele SUA Donald Trumnp l-a numit joi premier al României, Nicușor Dan a spus: „Nu e timpul trecut”.

„Se mai întâmplă”, a spus președintele referindu-se la greșeala lui Trump.

În timpul intervenției de la Consiliul pentru Pace, Donald Trump a vorbit despre relația cu România și despre comunitatea românească din Statele Unite, adresându-se direct liderului român.

Prim-ministrul Dan al României, oameni minunați, poporul român este fantastic, fantastic! Tu ești fantastic (n.r. arătând cu degetul spre Nicușor Dan). Sunteți fantastici, iar mulți dintre români vin și muncesc în această țară și ne ajută aici, știți, și sunt oameni cu adevărat de încredere”, a spus Trump.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: nicusor dan trump premier
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri