Dominic Fritz anunță poziția USR: Nu vom susține sub nicio formă un guvern cu PSD

„I-am spus președintelui că USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD. Asta este o poziție care nu este nouă. Cu mare consecvență am ținut această poziție de când PSD a făcut un pact cu AUR și unde a dus acest pact am văzut aseară”, a declarat liderul USR.

Fritz a subliniat că formațiunea pe care o conduce consideră incompatibilă susținerea unui executiv în care PSD ar avea reprezentanți, reiterând una dintre principalele linii politice asumate de partid în ultimii ani.

USR se oferă să intre într-un guvern minoritar cu PNL și UDMR

În același timp, liderul USR a transmis că partidul este dispus să participe la un guvern minoritar format împreună cu PNL și UDMR.

„Pe baza performanțelor miniștrilor USR, stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar împreună cu PNL și UDMR și, bineînțeles, suntem gata să discutăm în ce condiții un astfel de guvern minoritar ar putea fi susținut și de PSD”, a afirmat Fritz.

Declarația vine în contextul negocierilor intense pentru formarea unei noi majorități parlamentare, după criza politică generată de căderea precedentului executiv.

Dominic Fritz: Alegerile anticipate nu trebuie excluse

Liderul USR a susținut că actuala configurație parlamentară nu mai reflectă în totalitate opțiunile electoratului și a declarat că partidul nu se teme de un scrutin anticipat.

„Credem că Parlamentul actual greu mai poate fi descris ca un Parlament care oglindește toate preferințele românilor. Tocmai de aceea nouă nu ne este teamă de alegeri anticipate. Din contră, credem că un astfel de pas ar putea să re-legitimeze procesul democratic în România”, a spus Dominic Fritz.

Cu toate acestea, șeful USR a admis că organizarea alegerilor anticipate este puțin probabilă în actualul context politic.

„Vedem și noi că acest lucru este puțin probabil și tocmai de aceea suntem gata să ne asumăm responsabilitatea într-un guvern minoritar”, a concluzionat liderul USR.

(sursa: Mediafax)