PSD a depus un amendament la Senat pentru prelungirea plafonării produselor de bază încă 3 luni

Senatorul PSD, Daniel Zamfir, spune că a fost depus un amendament la Senat (...). Eu însumi am semnat acest amendament. Dorim ca plafonarea adaosului comercial pentru cele 17 produse de bază să fie prelungită cu cel puțin 3 luni de zile, pentru că am văzut cu toții că inflația a crescut galopant. Știți bine că factorul principal a fost mărirea TVA-ului și a prețurilor la energie. Or, dacă mai vii și cu această măsură de eliminare a plafonării adosului comercial, în mod categoric, inflația va crește”, spune, luni, senatorul Daniel Zamfir.

El precizează că i se pare un adaos mic cel de 20%, de care să-l practice marile magazine.

Întrebat de ce nu au mai așteptat senatorii PSD decizia finală din coaliție cu privire la acest subiect, Zamfir a spus că „lucrurile s-au stabilit în coaliție, în sensul că domnul Bolojan a spus că nu dorește sub nicio formă acest lucru (prelungirea măsurii - n.r.)”.

Totuși, ședința în care urma să fie discutată prelungirea măsurii plafonării adaosului comercial la produsele de bază ar fi urmat să aibă loc marți, la ora 11, după întâlnirea cu retailer-ii. În acest sens, Zamfir a spus că „dacă mâine în coaliție se decide ca domnul prim-ministru să renunțe (...), eu cred că nu avem niciun motiv să nu retragem acest amendament”.

„Nu forțăm nicio mână pentru că plafonarea adaosului comercial la 17 produse nu aduce nicio implicație bugetară. Aici nu discutăm despre a reduce cheltuiei sau a reduce personal, ci pur și simplu este o măsură de protecție a oamenilor, în primul rând a celor cu venituri mici și mijlocii împotriva acestui val de scumpiri care ne va aștepta în această perioadă”, mai spune Zamfir.

(sursa: Mediafax)