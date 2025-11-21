PUSL îi oferă lui Daniel Băluță un avantaj strategic important la alegerile pentru Primăria Capitalei

În 2024, PUSL a obținut 67.988 de voturi pentru Consiliul General, respectiv 9,38% din total, ceea ce arată că umaniștii au un bazin important de alegători în Capitală.

Apoi, în sectoarele unde au avut candidați, PUSL a reușit să strângă alte câteva zeci de mii de voturi, majoritatea la Sectorul 5, prin Vlad Popescu Piedone.

Având acum susținerea PUSL, Daniel Băluță își diluează semnificativ eticheta de primar PSD. PUSL, prin faptul că reprezintă o coaliție de forțe social-liberale atrage un electorat care nu se regăsește în partidele mari tradiționale, un segment tot mai valoros într-un București fragmentat politic.

Poate nu tocmai o coincidență este faptul că ultimul candidat PSD care a câștigat Primăria Capitalei a fost Gabriela Firea, iar programul său a avut o importantă componentă umanistă, social-liberală. Și atunci, ca și acum, PUSL a susținut candidatul PSD.

Prin PUSL, Băluță păstrează rădăcini social-democrate, dar capătă și legitimitate într-un registru mai larg, ceea ce îi oferă un avantaj competitiv, mai ales în fața unui electorat dezamăgit de partidele clasice.



