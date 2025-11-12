PUSL cere transparență totală: „Educația nu poate fi câmpul de luptă al intereselor politice!”

Într-o conferință de presă susținută de Lavinia Șandru, purtătorul de cuvânt al PUSL, alături de cadrele universitare Ramona Lile și Lucian Georgescu, au fost prezentate dovezi privind decizii abuzive la vârful Ministerului Educației și cheltuirea necontrolată a banilor de către Agenția Spațială Română (ROSA).

„Nu putem vorbi despre progres, câtă vreme regulile sunt încălcate chiar de cei care ar trebui să le apere. Educația nu trebuie să fie instrument politic, ci fundamentul unei societăți corecte și performante”, a declarat Lavinia Șandru.

Fostul rector al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, Ramona Lile, a explicat cum, în lipsa unei susțineri politice, a fost înlăturată abuziv din funcție, deși alegerile universitare au fost validate legal.

În același ton, Lucian Georgescu, fost rector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, a vorbit despre milioane de euro cheltuite fără justificare în cadrul ROSA: „România plătește sume imense, fără hotărâri de guvern și fără control public. Există proiecte fără rezultate clare și sateliți despre care nu se mai știe nimic. E nevoie urgentă de anchetă.”

PUSL solicită Guvernului și instituțiilor de control să intervină pentru restabilirea legalității și transparenței, subliniind că educația și cercetarea trebuie scoase definitiv de sub influența politică.