Radu Miruță: România nu mai poate fi doar un consumator de securitate. Strategia prin care țara vrea să devină un jucător important în industria de apărare

România intră pe harta marilor investiții militare. Mesajul lui Radu Miruță după BSDA 2026

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis un mesaj puternic despre viitorul industriei de apărare din România, în contextul expoziției internaționale BSDA – Black Sea Defense, Aerospace and Security. Oficialul susține că România începe să devină un punct strategic pentru investițiile militare și pentru dezvoltarea producției de echipamente de apărare.

Declarațiile au fost făcute după încheierea celei de-a 10-a ediții a expoziției BSDA, eveniment care a reunit un număr record de companii și participanți din domeniul militar și al securității.

Potrivit ministrului, interesul crescut pentru România confirmă faptul că țara noastră începe să conteze tot mai mult în marile decizii din industria de apărare europeană și regională.

„În ultimele trei zile, la BSDA - Black Sea Defense, Aerospace and Security, s-a văzut clar că România începe să se așeze acolo unde îi este locul: pe harta marilor decizii și investiții din domeniul apărării. Îi felicit sincer pe organizatorii BSDA pentru această a 10-a ediție, o ediție care a adus de două ori mai multe companii, o logistică impresionantă și condiții excelente pentru toți participanții. Este o confirmare că interesul pentru România crește”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de ministrul Apărării.

Producția pentru Armata Română, realizată în țară

Unul dintre cele mai importante puncte subliniate de ministru este noua strategie privind înzestrarea Armatei Române. Conform lui Radu Miruță, noile contracte pentru achizițiile militare vor include obligații clare privind producția locală.

Astfel, o parte semnificativă a echipamentelor și componentelor destinate Armatei Române va trebui să fie realizată în România, măsură care ar putea aduce investiții importante și noi locuri de muncă în industria națională de apărare.

„A contat, sunt sigur, și faptul cǎ în noile programe de înzestrare a Armatei Române am introdus un principiu foarte clar: o parte importantă din producție este obligatoriu să se întâmple în România. Prin contractele pe care le facem suntem preocupati ca industria să se dezvolte”, notează oficialul.

Această strategie urmărește nu doar modernizarea armatei, ci și dezvoltarea capacităților industriale interne, într-un context regional marcat de tensiuni de securitate și de nevoia statelor europene de a-și consolida autonomia în domeniul militar.

Mesajul transmis de Nicușor Dan la expoziția BSDA

Ministrul Apărării a evidențiat și prezența președintelui Nicușor Dan la expoziția BSDA, considerând că aceasta reprezintă un semnal clar privind importanța strategică acordată sectorului de apărare.

Potrivit lui Radu Miruță, modernizarea Armatei Române și dezvoltarea industriei naționale de apărare au devenit priorități majore pentru statul român.

„Prezența președintelui României, Nicușor Dan, transmite un mesaj puternic: modernizarea și înzestrarea Armatei Române, dezvoltarea producției locale și consolidarea industriei naționale de apărare reprezintă priorități strategice pentru statul român”, spune Miruță.

România vrea să devină producător de securitate

În finalul mesajului său, ministrul Apărării a transmis că România trebuie să își schimbe poziția în arhitectura regională de securitate și să treacă de la statutul de beneficiar la cel de contributor activ.

„România nu mai poate fi doar un consumator de securitate. România trebuie să fie un producător de capabilități, un partener de încredere și un stat care construiește pe termen lung”, conchide ministrul Apărării.

Mesajul vine într-un moment în care tot mai multe state europene investesc masiv în industria de apărare, iar România încearcă să atragă producători internaționali și să dezvolte parteneriate strategice pe termen lung. Expoziția BSDA a devenit, astfel, una dintre cele mai importante platforme regionale dedicate tehnologiei militare, securității și cooperării internaționale în domeniul apărării.

Mediafax