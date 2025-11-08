Senator, prins la volan fără permis

Polițiștii rutieri din Sălaj au observat, în municipiul Zalău, au făcut semnal regulamentar de oprire unei mașini conduse de un bărbat.

Șoferul nu s-a conformat, astfel că polițiștii au urmărit mașina în trafic. Autoturismul a fost oprit la scurt timp.

La volan a fost identificat un bărbat de 37 de ani, din municipiul Zalău, senatorul Paul Pintea, ales pe listele POT, iar în urma verificărilor polițiștii au constatat faptul că acesta avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, scriu jurnaliștii de la salajulliber.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

A fost deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice având dreptul de a conduce suspendat. Totodată, bărbatul a fost sancționat contravențional.

