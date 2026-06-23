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George Simion avertizează partidele: Fără AUR nu se poate forma noul Guvern

de Redacția Jurnalul    |    23 Iun 2026   •   14:45
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George Simion avertizează partidele: Fără AUR nu se poate forma noul Guvern
Hepta/ Simion a pus pe masa consultărilor numele noului premier

Liderul AUR, George Simion, a declarat după consultările de la Palatul Cotroceni că formarea unei majorități guvernamentale stabile nu este posibilă fără implicarea partidului său. Acesta a susținut că AUR a venit la discuțiile cu președintele cu o propunere proprie de premier.

„Ne bucură faptul că domnul Nicușor Dan și-a schimbat ritmul, mult mai rapid, mult mai la subiect. Aș începe prin a repeta ceea ce ieri, cred că, a înțeles toată lumea. Fără AUR nu se poate”, a spus după consultări George Simion.

El afirmă că „țara trece prin niște momente complicate”.

„România a fost adusă în această situație de guvernările irresponsabile și de conducătorii slabi pe care i-am avut. AUR, ca de fiecare dată în zilele acestea de criză, a venit în fața lui Nicușor Dan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier AUR, desigur respectând votul românilor. Cred că am fost singurii care am respectat voința românilor așa cum a rezultat ea din alegerile din data de 1 decembrie 2024. Suntem al doilea partid al țării, în urma acelor alegeri PSD-ul a fost cel mai votat partid. Obiectivele noastre politice le-am enumerat de-a lungul ultimei luni”, a adăugat Simion.

Liderul AUR afirmă că „a fost o lună pierdută pentru că nu am fost ascultați”.

„Am avut dreptate în tot ceea ce am spus. Cine decontează această lună pierdută? Din vina președintelui. Președintele s-a încăpățânat să încalce voința democratică, Constituția și să facă niște desemnări care nu reflectă voința populară, nu reflectă votul, ci reflectă voința lui personal. S-a dovedit - și AUR a arătat în Parlament - faptul că voința personală a lui Nicușor Dan nu poate trece peste voința poporului”, mai spus George Simion.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: simion cotroceni consultari
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