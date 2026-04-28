Tánczos Barna anunță căderea Guvernului! Cu mare probabilitate, moțiunea o să treacă

Vicepremierul Tanczos Barna a susținut marți o conferință de presă cu ocazia preluării mandatului interimar de ministru al Agriculturii. Acesta a vorbit și despre actuala situație politică din țară, în contextul în care săptămâna trecută, PSD a decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, iar la începutul acestei săptămâni, PSD și AUR au anunțat că vor depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului.

Tanczos Barna a afirmat că săptămâna viitoare există o mare probabilitate ca moţiunea de cenzură să treacă, Guvernul să fie schimbat şi apoi vor începe negocierile pentru formarea unei noi majorităţi.

„Săptămâna viitoare avem moţiune de cenzură cu certitudine. Cu mare probabilitate moţiunea de cenzură o să treacă, Guvernul o să fie schimbat. Avem un anunţ din partea celor mai mari două partide cu privire la un demers comun, ca să nu folosesc o expresie care a fost negată ieri toată ziua. Deci un demers comun, PSD – AUR, pentru a trece o moţiune de cenzură. Prin această moţiune de cenzură, Guvernul Bolojan o să fie schimbat”, a afirmat Tanczos Barna în cadrul conferinței de presă.

Vicepremierul a adăugat că în cazul în care moțiunea va trece, noua majoritate poate fi cea creată pentru a dărâma Guvernul sau poate fi alta, adăugând că toate variantele sunt posibile în acest moment.

„Încep negocierile pentru formarea unei noi majorităţi. Acea nouă majoritate poate să fie majoritatea care s-a creat pentru a pica Guvernul Bolojan sau poate să fie o altă majoritate. Depinde foarte mult de timpul care va curge din momentul trecerii moţiunii şi până la formarea unei coaliţii care asigură o majoritate sau soluţia politică pentru un guvern minoritar. Cred că, în momentul de faţă, toate opţiunile sunt pe masă şi toate variantele sunt posibile. Vedem ce se va întâmpla săptămâna viitoare”, a explicat Tanczos Barna.

Luni, PSD și AUR au anunțat că vor iniția împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Marți, cele două formațiuni au finalizat textul moțiunii, care face referire la „distrugerea economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului” de către actualul Executiv.

(sursa: Mediafax)