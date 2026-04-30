Avertismentul medicului: „Senzația de ureche înfundată poate ascunde chiar și o tumoră”

Care sunt cele mai frecvente cauze ale acestei senzații supărătoare, când ar fi mai bine să grăbim vizita la medic și, mai ales, de ce nu ar trebui să încercăm să rezolvăm singuri problema cu bețișoarele de urechi a explicat, pentru Jurnalul, dr. Cristina Ștefan, medic primar ORL.

Această senzație de urechi înfundate (sau hipoacuzie, în termeni medicali) poate apărea brusc după un zbor cu avionul, după scufundări sau înot sau, progresiv, în timpul unei viroze respiratorii.

„De cele mai multe ori, trece ușor, cu tratament simptomatic. Mulți pacienți o descriu ca pe o presiune internă, asociată cu diminuarea auzului sau cu senzația că sunetele se aud «înfundat», cu țiuit sau cu durere. Dacă acest simptom persistă sau chiar se accentuează, atunci se recomandă un consult de specialitate, cu investigații amănunțite, cum ar fi examenul fibroscopic nazofaringolaringian, audiograma și impedancemetrie (o investigație prin care se evaluează integritatea timpanului - n.r.)”, spune dr. Cristina Ștefan, medic primar ORL cu competențe în chirurgie cervico-facială și endoscopie rinosinusală.

Cele mai frecvente cauze

Potrivit medicului, cauzele pot fi multiple, însă dopul de ceară (cerumenul) sau prezența unui corp străin auricular sunt cele mai frecvente.

„În mod normal, ceara are rol protector, menținând urechea curată și ferită de bacterii. Totuși, atunci când se acumulează în exces, blochează canalul auditiv și produce senzație de plenitudine, însoțită uneori de țiuit sau diminuarea auzului. Îndepărtarea dopului ar trebui realizată doar de medicul ORL-ist prin metode sigure. Toaletarea excesivă cu bețișoarele de ureche nu reușește să elimine cerumenul, ci, dimpotrivă, poate să-l împingă spre timpan și să-l compacteze, formându-se astfel dopul de ceară. În afară de faptul că, în prima fază, urechea se înfundă mai tare, acestea pot crea o leziune de grataj pe tegumentul conductului, care va reprezenta o poartă de intrare pentru bacterii și fungi, ceea ce poate duce la apariția otitei externe”, ne-a explicat dr. Ștefan.

Otita externă este frecvent întâlnită în sezonul estival și se poate manifesta prin hipoacuzie din cauza inflamației intense a pereților conductului auditiv extern, însoțită de durere sau prurit (mâncărimi) în ureche.

O altă cauză frecventă este disfuncția trompei lui Eustachio, acesta fiind canalul care face legătura între urechea medie și nas.

„În condiții normale, acest canal echilibrează presiunea aerului din ureche. În timpul unei inflamații rinosinusale, cum ar fi în cazul rinitei acute, al unei sinuzite sau al unei alergii - presiunea se modifică, iar senzația de ureche înfundată devine constantă.

La copii, secrețiile din nas ajung frecvent în urechea medie prin trompa lui Eustachio, întrucât până la 3-4 ani ei nu știu să-și sufle corect nasul și își aspira mucozitățile. Prezența polipilor și forma trompei, care este mai scurtă și mai orizontală, predispun la acumularea secrețiilor în spatele timpanului, ceea ce se numește otita medie seroasă. În aceste situații, copiii nu aud bine și prezintă și ei această senzație de urechi înfundate. De multe ori, părinții ne relatează că trebuie să-i strige de mai multe ori pe copii pentru a răspunde sau constată că aceștia dau televizorul mai tare. În aceste cazuri, timpanograma este investigația care ne arată dacă aude bine sau nu și dacă, într-adevăr, în spatele timpanului este aer (așa cum ar fi normal) sau lichid”, detaliază medicul.

Când trebuie să mergem urgent la ORL-ist

De asemenea, infecțiile urechii medii (otita medie acută), cu prezenta lichidului în spatele timpanului, schimbările bruște de altitudine, pot provoca simptome similare.

„Uneori, senzația de ureche înfundată poate fi asociată cu pierderea bruscă a auzului, adică afectarea nervului auzului, numită și surditate brusc instalată, iar aceste situații impun consult ORL de urgență cu audiograma și timpanograma/impedancemetrie, pentru instituirea unui tratament corect cât mai rapid. Începerea unui tratament perfuzabil în primele ore de la instalarea surdității poate duce la remisiunea completă a hipoacuziei.

Senzația de urechi înfundate se poate asocia uneori și cu amețeli sau cu vertij, iar atunci este implicată urechea internă (aparatul vestibular) și este extrem de importantă o evaluare completă ORL, cu RMN cerebral, audiogramă și bilanț vestibular, pentru a stabili diagnosticul și tratamentul.

În situații mai severe, cum sunt infecțiile urechii medii cu perforații de timpan, pot apărea și secreții purulente auriculare. În aceste cazuri vorbim de otite medii acute sau cronice supurate (depinde de durată) și este importantă efectuarea unei audiograme tonale liminare cu examen fibroendoscopic nazal și otic. Pacienții se prezintă la medic pentru hipoacuzie și secreții ce se scurg din ureche, iar tratamentul corect le poate readuce auzul complet, de cele mai multe ori”, spune dr. Cristina Ștefan.

O altă cauză a unei scăderi persistente de auz la o singură ureche ar putea fi chiar o formațiune tumorală rinosinusală sau de rinofaringe, benignă sau malignă.

„De aceea nu ar trebui ignorată o hipoacuzie unilaterală, și ar trebui investigată prin: examen fibroendoscopic nazofaringolaringian, o audiogramă și un RMN cerebral/regiune cervicală. Diagnosticul de certitudine este stabilit după prelevarea unei biopsii din acea formațiune și examenul histopatologic.

De asemenea, ar mai putea fi cauzată și prezența unor formațiuni tumorale localizate la nivelul urechii externe (osteoame, polipi) sau în urechea medie (colesteatomatomul). Și în aceste cazuri este foarte util un CT cerebral/ureche pentru un diagnostic corect”.

„Prezența unei formațiuni tumorale la nivelul nervului auditiv poate determina pacientul să se prezinte la medic pentru senzație persistentă de ureche înfundată (unilateral), uneori însoțită de amețeli, pierderi de cunoștință și dureri de cap. Pe lângă audiogramă, este indicat și RMN-ul cerebral, în aceste cazuri” Dr. Cristina Ștefan

La vârstnici, presbiacuzia e un proces fiziologic ce constă în scăderea acuității auditive odată cu înaintarea în vârstă. Această afecțiune se instalează la ambele urechi, după vârsta de 50 de ani, și afectează mai ales bărbații.

Bețișoarele de urechi pot face mai mult rău

„Urechea are un mecanism natural de autocurățare, iar ceara protejează împotriva bacteriilor și fungilor. Folosirea bețișoarelor nu curăță, ci împinge cerumenul în profunzime, favorizând:

• dopuri de cerumen și scăderea auzului

• perforații ale timpanului

• otite externe bacteriene sau fungice

• mici leziuni care devin poartă de intrare pentru infecții.

Dacă ai dureri de ureche, senzație de presiune, scădere de auz sau mâncărimi, e nevoie de un consult ORL. Evaluarea corectă previne complicațiile și te ajută să eviți tratamente inutile”, recomandă dr. Ștefan.

