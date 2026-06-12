Cât costă distracția? Amenzi URIAȘE dacă îți deranjezi vecinii

Noile prevederi au fost publicate în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare pe 10 iunie 2026.

Amenzi pentru petreceri zgomotoase

Una dintre principalele schimbări vizează organizarea de evenimente private cu muzică la volum ridicat în spații deschise sau în apropierea locuințelor.

Potrivit noilor reglementări, organizarea de petreceri care tulbură liniștea locatarilor, inclusiv în curți, foișoare, grădini sau corturi, se sancționează cu amenzi cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei.

Măsura îi vizează în special pe cei care organizează evenimente private în aer liber și folosesc aparatură muzicală la intensitate ridicată, afectând liniștea comunității.

Mai mult, legea introduce sancțiuni mai aspre în cazul repetării faptelor în termen de 72 de ore de la prima constatare.

În astfel de situații, amenda poate ajunge între 6.000 și 12.000 de lei, iar contravenienții pot fi obligați să presteze între 100 și 150 de ore de muncă în folosul comunității.

Autoritățile urmăresc astfel descurajarea continuării petrecerilor zgomotoase chiar și după intervenția poliției.

Scandalurile și tulburarea ordinii publice, sacționate

Noile prevederi modifică și sancțiunile pentru alte fapte care afectează ordinea publică, inclusiv scandalurile, injuriile sau comportamentele care generează conflicte între cetățeni.

Amenzile variază, în funcție de gravitatea faptei, între 500 și 2.000 de lei.

Proceduri mai rapide pentru contestarea amenzilor

Legea aduce modificări și în ceea ce privește contestarea sancțiunilor.

Persoanele amendate vor putea depune plângere împotriva procesului-verbal, însă hotărârea primei instanțe va putea fi atacată doar prin apel, iar decizia tribunalului va fi definitivă.

Modificarea are ca scop accelerarea soluționării litigiilor privind tulburarea ordinii și liniștii publice.

Ce fapte sunt sancționate?

Noile sancțiuni se aplică în special celor care organizează:

petreceri în curți și grădini

evenimente private în corturi sau spații deschise

reuniuni cu muzică la volum ridicat

activități nocturne care afectează liniștea locatarilor

Măsura este prezentată ca un instrument de protecție pentru locuitorii din zone rezidențiale și comunitățile afectate frecvent de zgomot excesiv., notează stiripesurse.ro.

Odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi, autoritățile pot aplica sancțiuni considerabil mai mari pentru încălcarea liniștii publice. În unele cazuri, costul unei petreceri zgomotoase poate ajunge până la 12.000 de lei, una dintre cele mai ridicate amenzi prevăzute de legislația în vigoare.