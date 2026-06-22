Familia Samson și lupta cu autoritățile suedeze: "Întoarcem oglinda spre ei, ca să-și vadă ororile și greșelile"

Protestatarii au cerut reunirea familiei și au solicitat o reanalizare a cazului, care a stârnit dezbateri atât în România, cât și în diaspora.

Manifestanții s-au strâns inițial în fața Ambasadei Suediei din Capitală, iar pe parcursul zilei numărul acestora a crescut semnificativ. Participanți veniți din mai multe regiuni ale țării, dar și români din străinătate, și-au exprimat solidaritatea cu părinții celor două fete.

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Ce spun părinții?

Daniel Samson, tatăl copiilor, a declarat că familia a epuizat toate căile diplomatice și speră ca presiunea publică să determine autoritățile suedeze să reanalizeze situația.

„Suntem la nivelul la care s-au epuizat eforturile diplomatice. Se exercită presiune publică pe autoritățile suedeze. Încercăm să întoarcem oglinda spre ei, ca să-și vadă ororile și greșelile”, a afirmat acesta, potrivit observatornews.ro.

Sara și Tiana se află în custodia serviciilor sociale suedeze de peste trei ani. Potrivit părinților, contactul cu cele două fete a fost întrerupt total în ultimele luni.

„Noi nu mai avem niciun contact cu fetele, din luna decembrie. A fost ultima oară când le-am văzut, digital, dar fizic am reușit în luna noiembrie, pe una dintre fete. Nu mai știm nimic despre ele, nu mai știm nimic de ele”, a declarat Bianca Samson, mama copiilor.

Cele două surori aveau 10 și 11 ani în momentul în care au fost preluate de autoritățile suedeze, în urma unor suspiciuni privind mediul familial. Cazul a generat reacții puternice în spațiul public și a ajuns inclusiv în atenția Parlamentului României.

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Susținere pentru familia Simpson

Printre participanții la manifestație s-a aflat și Marius Bodnariu, românul care a trecut printr-o situație similară în Norvegia și care, în urma unei ample campanii publice, a reușit să își recupereze copiii.

Acesta a declarat că mobilizarea publică poate contribui la o analiză atentă a dosarului și la identificarea unei soluții în interesul copiilor. Familia Bodnariu locuiește astăzi în România.

Participanții la protest au transmis mesaje de susținere pentru familia Samson și au cerut autorităților suedeze să faciliteze reluarea legăturii dintre părinți și copii.

"Faptul că te duci la biserica creștină înseamnă că ești fanatic religios. Faptul că tu mergi cu familia, cu copiii, îi crești în spiritul unor valori moral-creștine și mai citesc și Biblia, vă dați seama ce crimă, pentru ei înseamnă fanatism religios și un motiv să-i separe pe părinți de copii, pentru că statul, spun ei, este proprietarul copiilor", a declarat Titus Corlățean, parlamentar.

Îngrijorări privind sănătatea emoțională a fetelor

Familia susține că, în timpul uneia dintre întâlnirile avute după separare, cele două fete păreau afectate emoțional de situația prin care trec. Părinții afirmă că una dintre surori le-ar fi mărturisit că a traversat perioade dificile din punct de vedere psihologic.

În acest context, susținătorii familiei speră că implicarea autorităților române și atenția publică acordată cazului vor contribui la reevaluarea situației și la găsirea unei soluții care să permită reunirea familiei.