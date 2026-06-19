Ministerul Justiției: Peste 75 de demersuri pentru aducerea în țară a surorilor Samson

Ministerul Justiției a transmis o serie de precizări privind demersurile întreprinse de autoritățile române în cazul surorilor Sara și Tiana Samson, cetățeni români aflați în custodia serviciilor sociale din Suedia. Clarificările au fost publicate în contextul unei manifestații publice de susținere a familiei Samson, anunțată pentru data de 20 iunie 2026.

Potrivit instituției, cazul este monitorizat încă din iulie 2023, după ce Ministerul Afacerilor Externe a informat autoritățile despre situația celor două minore.

Ministerul Justiției arată că, pe parcursul ultimilor aproape trei ani, a colaborat constant cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), Ministerul Afacerilor Externe și autoritățile competente din Suedia.

Cooperarea s-a desfășurat în cadrul mecanismelor europene aplicabile în domeniul protecției copilului. În calitate de autoritate centrală desemnată pentru aplicarea Regulamentului european 2019/1111, Ministerul Justiției a inițiat proceduri pentru transferarea în România a măsurilor de protecție privind cele două fete.

De asemenea, instituția a susținut analizarea posibilității ca minorele să fie îngrijite în România, fie de familia naturală sau extinsă, fie prin intermediul sistemului național de protecție a copilului.

Potrivit ministerului, dialogul cu partea suedeză a inclus peste 75 de demersuri oficiale, realizate atât în scris, cât și prin consultări directe și videoconferințe. Prin aceste intervenții au fost solicitate informații privind situația fetelor, explicații referitoare la măsurile dispuse și identificarea unor soluții considerate conforme cu interesul superior al copilului.

Instituția precizează că a urmărit și informațiile rezultate din activitatea consulară a Ambasadei României în Suedia, inclusiv concluziile vizitelor efectuate la cele două minore în cursul anului 2025. Aspectele semnalate privind starea fizică și psihică a acestora, condițiile de plasament și eventualele riscuri la care ar putea fi expuse au determinat transmiterea unor solicitări repetate de clarificări către autoritățile suedeze.

Ministerul Justiției amintește că situația familiei Samson a fost analizată și în cadrul unei cooperări instituționale extinse. Astfel, în perioada 7-10 iulie 2024, o delegație română formată din parlamentari, ministrul Familiei, președintele ANPDCA și un secretar de stat din Ministerul Justiției s-a deplasat în Suedia pentru continuarea demersurilor privind reintegrarea celor două minore în familie.

Ulterior, ministrul Justiției și ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale au transmis o scrisoare comună ministrului suedez al Afacerilor Externe. Documentul solicita identificarea unor soluții care să respecte principiul interesului superior al copiilor.

Ministerul Justiției afirmă că, în ciuda eforturilor depuse, colaborarea cu structurile locale suedeze responsabile de măsurile de protecție a întâmpinat dificultăți în repetate rânduri. Potrivit instituției, autoritatea centrală suedeză a transmis constant că deciziile privind cele două minore aparțin exclusiv serviciilor sociale locale și autorităților administrative din teritoriu.

Totodată, ministerul susține că numeroase solicitări de informații și clarificări formulate de partea română au rămas fără răspuns.

În contextul evoluțiilor din acest caz și al preocupărilor privind situația celor două fete, Ministerul Justiției a informat Administrația Prezidențială cu privire la demersurile realizate până în prezent. Instituția precizează că informarea a vizat atât aplicarea normelor europene relevante, cât și aspectele care țin de protecția cetățenilor români aflați în străinătate.

Ministerul Justiției subliniază că toate acțiunile întreprinse au respectat competențele prevăzute de legislația națională și obligațiile asumate de România în cadrul cooperării judiciare internaționale.

Potrivit instituției, autoritățile române vor continua să utilizeze toate instrumentele de cooperare disponibile pentru identificarea unei soluții care să permită aducerea în România a celor două minore și reintegrarea acestora într-un mediu considerat conform interesului lor superior, cu respectarea cadrului legal aplicabil.

(sursa: Mediafax)