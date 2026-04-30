Opt din 10 români nu concep ziua de 1 Mai fără bere

Berea își consolidează poziția de lider absolut în clasamentul băuturilor asociate cu sărbătoarea de 1 Mai, fiind considerată un element central al experienței de socializare și cu această ocazie. Astfel, opt din zece români (83%) afirmă că asociază berea cu sărbătoarea de 1 Mai, în creștere față de anul anterior, arată o cercetare de piață Reveal Marketing Research realizată la solicitarea Centrului de Studii despre Bere.

Indiferent de categoria de vârstă, berea rămâne alegerea principală pentru această zi, fiind percepută ca băutura care completează perfect atmosfera de sărbătoare. Mai mult, peste jumătate dintre români (53%) afirmă că modul în care ar sărbători această zi s-ar schimba semnificativ în absența berii iar în aceeași măsură spun că prezența berii în meniul zilei este fie indispensabilă, fie extrem de importantă.

Berea este percepută în principal ca un simbol al distracției de 1 Mai: 52% dintre respondenți o asociază cu relaxarea și buna dispoziție. În același timp, 46% o consideră importantă pentru socializare cu ocazia zilei de 1 Mai, fiind strâns legată de momentele petrecute cu prietenii și familia. Pentru patru din zece români (40%), berea face parte din tradiția acestei zile și contribuie la întărirea relațiilor de prietenie.

„Berea a devenit un element cultural integrat în ritualul zilei de 1 Mai. Ea nu este doar o băutură, ci un catalizator social, iar românii o consideră un element important în socializare și un simbol al atmosferei de sărbătoare. Berea se va afla negreșit pe mesele majorității românilor în perioada următoare, contribuind la crearea de momente memorabile. Să nu uităm însă că avem și opțiunea berilor fără alcool, mai ales atunci când trebuie să urcăm la volan sau preferăm să nu consumăm alcool, dar vrem totuși să ne bucurăm de gustul acestei băuturi atât de iubite”, a declarat dr. Alin Popescu, reprezentantul Centrului de Studii despre Bere.

Ziua de 1 Mai este în primul rând o sărbătoare a socializării, petrecută împreună cu prietenii și familia. Pentru peste jumătate dintre români (53%), aceasta este alegerea principală, semn că ziua este despre relaxare și conexiune cu cei dragi, indiferent de vârstă.

Ieșirea la un grătar este preferat de aproximativ patru din zece români (41%), mai ales de bărbați și tineri, și rămâne o tradiție asociată cu petrecerea timpului în aer liber.

„Ziua de 1 Mai este o sărbătoare autentică a socializării. Indiferent de vârstă, românii o văd ca pe un moment de reconectare, iar berea se conturează ca un simbol al acestei experiențe, completând atmosfera de relaxare”, a explicat Marius Luican, Director General Reveal Marketing Research.

În ceea ce privește intenția de consum pentru ediția sărbătorii din acest an, 59% dintre români declară că este probabil să consume bere, confirmând că percepțiile legate de această băutură se reflectă clar în comportamentul real.

Studiul s-a desfăşurat online în aprilie 2026, pe un eșantion reprezentantiv de 1.003 respondenți de peste 18 ani, din mediul urban și rural.

