Avertizare METEO imediată. Ceață densă în sudul și centrul țării: vizibilitate redusă în București și mai multe județe. Iată lista localităților afectate

Ceața reduce semnificativ vizibilitatea, duminică dimineața, pe numeroase drumuri din județele Giurgiu, Vâlcea, Ilfov, Brașov, Gorj, Olt, Mehedinți și Teleorman, precum și în Municipiul București, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române.

Condițiile meteo afectează traficul rutier, vizibilitatea fiind redusă local sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să reducă viteza, să folosească luminile de ceață, să mărească distanța de siguranță între vehicule și să evite manevrele periculoase, cum ar fi frânările bruște sau depășirile riscante.

De asemenea, pietonii sunt sfătuiți să fie extrem de prudenți, să traverseze doar pe trecerile marcate și să se asigure că sunt vizibili pentru șoferi. În condiții de vizibilitate redusă, deplasarea pe partea carosabilă trebuie evitată pe cât posibil.

COD : GALBEN

Valabil de la : 09-11-2025 ora 8:00 până la : 09-11-2025 ora 10:00

In zona : Județul Argeş: Pitești, Câmpulung, Curtea de Argeș, Mioveni, Costești, Ștefănești, Călinești, Topoloveni, Bascov, Poiana Lacului, Buzoești, Băiculești, Leordeni, Bârla, Pietroșani, Mihăești, Coșești, Bogați, Stâlpeni, Slobozia, Schitu Golești, Vedea, Bradu, Valea Mare Pravăț, Mușătești, Bălilești, Ungheni, Mălureni, Țițești, Mărăcineni, Stolnici, Merișani, Poienarii de Muscel, Moșoaia, Lunca Corbului, Priboieni, Suseni, Albota, Budeasa, Dârmănești, Căteasca, Rătești, Micești, Tigveni, Godeni, Recea, Rociu, Căldăraru, Cocu, Miroși, Uda, Negrași, Vlădești, Hârsești, Mozăceni, Popești, Izvoru, Vulturești, Ciofrângeni, Băbana, Oarja, Ștefan cel Mare, Davidești, Cuca, Cotmeana, Boteni, Morărești, Săpata, Beleți-Negrești, Drăganu, Teiu, Mioarele, Hârtiești, Dobrești, Râca, Boțești;

Județul Giurgiu: Bolintin-Vale, Florești-Stoenești, Roata de Jos, Ulmi, Adunații-Copăceni, Ghimpați, Găiseni, Vânătorii Mici, Ogrezeni, Crevedia Mare, Buturugeni, Bucșani, Singureni, Grădinari, Joița, Clejani, Mârșa, Iepurești, Cosoba, Bulbucata;

Județul Ilfov ;

Județul Teleorman: Tătărăștii de Jos, Poeni, Tătărăștii de Sus, Gratia, Siliștea-Gumești, Siliștea, Scurtu Mare, Sârbeni, Purani, Balaci;

Județul Dâmboviţa: Găești, Titu, Potlogi, Corbii Mari, Dragodana, Petrești, Lungulețu, Mătăsaru, Odobești, Tărtășești, Ludești, Braniștea, Uliești, Mogoșani, Vișina, Brezoaele, Poiana, Șelaru, Cobia, Produlești, Costeștii din Vale, Crângurile, Hulubești, Cândești, Morteni, Valea Mare, Gura Foii, Răscăeți, Slobozia Moară;

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

COD : GALBEN

Valabil de la : 09-11-2025 ora 8:00 până la : 09-11-2025 ora 10:00

In zona : Mun. Bucureşti ;

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m

COD : GALBEN

Valabil de la : 09-11-2025 ora 7:25 până la : 09-11-2025 ora 9:00

In zona : Județul Braşov: Făgăraș, Voila, Viștea, Ucea, Beclean;

Județul Sibiu: Porumbacu de Jos, Arpașu de Jos;

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

COD : GALBEN

Valabil de la : 09-11-2025 ora 6:50 până la : 09-11-2025 ora 8:00

In zona : Mun. Bucureşti ;

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m

COD : GALBEN

Valabil de la : 09-11-2025 ora 6:25 până la : 09-11-2025 ora 9:00

In zona : Zona joasă a județului Gorj, respectiv zona localităților: Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu Cărbunești, Turceni, Tismana, Bâlteni, Mătăsari, Bălești, Plopșoru, Novaci, Runcu, Crasna, Țânțăreni, Țicleni, Padeș, Drăguțești, Scoarța, Turburea, Aninoasa, Baia de Fier, Peștișani, Crușet, Fărcășești, Negomir, Slivilești, Bengești-Ciocadia, Vladimir, Dănești, Bustuchin, Roșia de Amaradia, Borăscu, Prigoria, Urdari, Văgiulești, Bolboși, Stoina, Logrești, Polovragi, Stejari, Dănciulești, Albeni, Stănești, Bumbești-Pițic, Brănești, Săulești, Drăgotești, Cătunele, Licurici, Căpreni, Telești, Ionești, Berlești, Bălănești, Mușetești, Jupânești, Godinești, Turcinești, Câlnic, Schela, Alimpești, Săcelu, Lelești, Glogova, Hurezani, Bărbătești, Samarinești, Ciuperceni, Arcani;

Județul Olt: Slatina, Balș, Scornicești, Piatra-Olt, Potcoava, Iancu Jianu, Curtișoara, Găneasa, Valea Mare, Movileni, Corbu, Colonești, Strejești, Pleșoiu, Verguleasa, Brâncoveni, Bobicești, Schitu, Pârșcoveni, Morunglav, Cârlogani, Vitomirești, Vulpeni, Vulturești, Teslui, Brebeni, Cungrea, Bârza, Spineni, Slătioara, Grădinari, Icoana, Poboru, Perieți, Bărăști, Găvănești, Sârbii - Măgura, Călui, Dobroteasa, Priseaca, Bălteni, Oboga, Făgețelu, Milcov, Leleasca, Optași-Măgura, Dobrețu, Tătulești, Oporelu, Sâmburești, Topana, Baldovinești;

Județul Vâlcea: Râmnicu Vâlcea, Drăgășani, Băbeni, Bălcești, Mihăești, Berbești, Frâncești, Prundeni, Budești, Fârtățești, Stoilești, Alunu, Ionești, Tomșani, Șușani, Galicea, Cernișoara, Orlești, Nicolae Bălcescu, Lungești, Ștefănești, Ocnele Mari, Olanu, Roșiile, Valea Mare, Mateești, Popești, Păușești, Zătreni, Tetoiu, Oteșani, Stroești, Grădiștea, Băile Govora, Copăceni, Glăvile, Dănicei, Bunești, Golești, Sutești, Șirineasa, Laloșu, Livezi, Scundu, Sinești, Lădești, Lăpușata, Măciuca, Roești, Drăgoești, Pesceana, Diculești, Crețeni, Mădulari, Măldărești, Gușoeni, Făurești, Voicești, Stănești, Lăcusteni, Milcoiu, Mitrofani, Amărăști;

Județul Mehedinţi: Strehaia, Corcova, Tâmna, Butoiești, Bâcleș, Prunișor, Broșteni, Florești, Căzănești, Pădina, Dumbrava, Grozești, Voloiac, Breznița-Motru, Poroina Mare, Greci, Stângăceaua;

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

COD : GALBEN

Valabil de la : 09-11-2025 ora 6:00 până la : 09-11-2025 ora 8:00

In zona : Județul Giurgiu;

Județul Ilfov: Buftea, Jilava, Otopeni, Măgurele, Vidra, Gruiu, Bragadiru, Balotești, Domnești, Moara Vlăsiei, Snagov, 1 Decembrie, Ciolpani, Clinceni, Mogoșoaia, Ciorogârla, Cornetu, Dragomirești-Vale, Berceni, Tunari, Corbeanca, Dărăști-Ilfov, Copăceni;

Județul Teleorman;

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.