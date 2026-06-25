Canicula pune stăpânire pe România. Temperaturi de până la 39 de grade!

Meteorologii avertizează că valul de căldură se va extinde și se va intensifica în toată țara, iar temperaturile vor ajunge până la 39 de grade Celsius.

Potrivit ANM, informarea meteorologică este valabilă în intervalul 25 iunie, ora 10:00 – 29 iunie, ora 10:00. În acest interval, valul de căldură se va extinde și se va intensifica în toate regiunile țării. Canicula va afecta vineri vestul și nord-vestul, sâmbătă centrul și sudul, iar duminică întreaga țară.

Disconfortul termic va crește treptat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie, iar ulterior și în cele de deal. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 30 și 39 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în Câmpia de Vest, în a doua parte a intervalului.

Meteorologii avertizează că nopțile de sâmbătă spre duminică și de duminică spre luni vor fi local tropicale. Minimele se vor încadra între 14 și 25 de grade Celsius. ANM precizează că valul de căldură se va menține și în primele zile ale lunii iulie.

Pentru joi, 25 iunie, între orele 12:00 și 21:00, ANM a emis o avertizare Cod galben. Avertizarea vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și sudul și estul Moldovei.

În aceste regiuni se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă. Maximele vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade Celsius. Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate în vestul și nord-vestul țării, unde, izolat, va fi caniculă. În zonele de câmpie, ITU va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Pentru vineri, 26 iunie, între orele 12:00 și 21:00, ANM a emis atât Cod galben, cât și Cod portocaliu. Sub Cod galben intră Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, sudul Banatului și local Transilvania. În aceste zone, temperaturile maxime vor fi, în general, între 30 și 34 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi accentuat, iar ITU va depăși ușor pragul critic în zonele de câmpie și, pe alocuri, în cele de deal.

Codul portocaliu este valabil pentru județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița-Năsăud și Mureș. În aceste județe sunt prognozate temperaturi deosebit de ridicate și, local, caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor ajunge la 33-37 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind estimate în Câmpia de Vest.

Meteorologii precizează că avertizările pot fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, inclusiv prin emiterea unor avertizări de tip nowcasting pentru fenomene severe imediate.

(sursa: Mediafax)