Jurnalul.ro Ştiri Vremea Vremea de Paști: ninsori, lapoviță și vânt puternic în jumătate de țară

Vremea de Paști: ninsori, lapoviță și vânt puternic în jumătate de țară

de Redacția Jurnalul    |    09 Apr 2026   •   10:26
Vremea de Paști: ninsori, lapoviță și vânt puternic în jumătate de țară
Sursa foto: Antena 3 CNN/Vremea se răcește de Paști

Iarna se întoarce. ANM anunță ninsori, brumă și temperaturi negative până sâmbătă.

ANM a emis, joi, o informare meteo valabilă de la ora 10:00, până sâmbătă la ora 10:00.

Pe parcursul zilei de joi (9 aprilie), temporar vor fi intensificări ale vântului în centrul, estul și sud-vestul țării, cu viteze în general de 45...55 km/h. La munte local vor fi rafale de peste 50...70 km/h.

Îndeosebi în centrul, estul și sudul țării temporar vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare.

În estul și sud-estul Transilvaniei se va depune strat de zăpadă de 3...6 cm.

La munte va ninge și mai ales la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat de zăpadă (în medie de 5...10 cm).

Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, iar pe parcursul nopților local în jumătatea de nord a teritoriului și izolat în rest vor fi minime negative și se va produce brumă.

(sursa: Mediafax)

×
TOP articole pe Jurnalul.ro:
