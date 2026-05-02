Vești proaste: Vremea rămâne rece în acest weekend

De la începutul săptămânii viitoare, temperaturile vor creşte treptat în toată ţara, iar vremea va deveni predominant frumoasă şi caldă, cu maxime ce vor ajunge spre 27 de grade până la mijlocul săptămânii. Spre finalul intervalului, probabilitatea de ploi va creşte din nou, în special în jumătatea de nord a ţării.



Astfel, în intervalul 2 mai, ora 9:00 - 3 mai, ora 9:00, vremea se va menţine cu mult mai rece decât în mod normal pentru această perioadă în sudul, estul şi local în centrul ţării, iar în restul teritoriului se va încălzi uşor faţă de intervalul anterior. Pe parcursul zilei vor fi înnorări temporare, iar pe arii relativ extinse în Moldova, Dobrogea, Muntenia şi Oltenia şi local în Transilvania vor fi averse. Îndeosebi în regiunile sudice, izolat vor fi descărcări electrice, căderi de grindină sau măzăriche şi cantităţi de apă de 10 - 15 litri/mp. În Carpaţii Orientali şi Meridionali la altitudini de peste 1400 m vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Noaptea cerul va deveni variabil. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări în zona montană înaltă şi pe arii restrânse în est şi sud (rafale în general de 40 - 50 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 7 grade în estul Transilvaniei şi 20 de grade în vestul ţării, iar cele minime între -2 şi 8 grade, mai scăzute în depresiuni spre -8 grade. Local în Transilvania şi izolat în Moldova, Muntenia şi Maramureş se va produce brumă.



În Bucureşti, vremea va fi deosebit de rece pentru începutul lunii mai. Pe parcursul zilei vor fi înnorări, însă cu precădere spre orele amiezii şi seara se vor semnala averse, intensificări de scurtă durată ale vântului şi posibil descărcări electrice. Noaptea cerul va deveni variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar minima va fi de 1 - 4 grade.



În perioada 3 mai, ora 9:00 - 4 mai, ora 9:00, valorile termice vor creşte uşor în regiunile extracarpatice, iar în restul ţării vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă. Cerul va fi variabil, iar în vest şi nord-vest mai mult senin. După-amiaza şi spre seară, în sud-est vor fi condiţii pentru ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări, ziua, în sud-est (rafale în general de 40 - 45 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 şi 20 de grade, iar cele minime între -1 şi 9 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre -4, respectiv -3 grade. Spre finalul intervalului, izolat va fi brumă, îndeosebi în sudul şi estul Transilvaniei.



În Capitală, valorile de temperatură vor fi în creştere, însă se vor situa cu mult sub mediile multianuale. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 15 - 16 grade, iar minima de 5 - 6 grade.



În perioada 4 mai, ora 9:00 - 5 mai, ora 9:00, valorile de temperatură vor creşte în toate regiunile. Cerul va fi variabil în jumătatea estică a ţării, unde vor fi condiţii pentru ploi slabe, iar în rest va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări în sud-est. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 15 şi 23 de grade, iar cele minime între 0 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi 13 grade în Dealurile de Vest.



Şi în Bucureşti, valorile termice vor continua să crească şi se vor apropia de cele normale pentru această dată. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 19 grade, iar cea minimă va fi de 6 - 8 grade.



Intervalul 5 mai, ora 9:00 - 6 mai, ora 9:00 va fi caracterizat de o vreme caldă şi în general frumoasă în cea mai mare parte a ţării. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza vor fi condiţii pentru ploi slabe de scurtă durată în zona montană. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 20 şi 27 de grade, cu valori mai scăzute pe litoral, spre 14 - 15 grade, iar cele minime între 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi 15 grade în Dealurile de Vest. Izolat vor fi condiţii de ceaţă.



În Bucureşti, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice acestei date. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 21 - 22 de grade, iar cea minimă de 8 - 9 grade.



Prognoza meteorologică pentru intervalul 6 mai, ora 9:00 - 9 mai, ora 9:00 arată valori termice care vor continua să crească şi vor caracteriza o vreme caldă pentru această perioadă. Probabilitatea de ploaie va creşte din a doua zi a intervalului, cu precădere în jumătatea de nord a ţării.



Valorile termice în Bucureşti vor continua să crească, iar vremea va fi caldă pentru această perioadă. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată spre finalul intervalului.

AGERPRES