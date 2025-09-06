x close
Zece județe din țară sunt astăzi sub Cod galben de caniculă

de Redacția Jurnalul    |    06 Sep 2025   •   08:37
Zece județe din țară sunt astăzi sub Cod galben de caniculă
Zece județe din vestul țării sunt sâmbătă sub avertizare Cod galben de caniculă.

Sunt vizate județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș, Hunedoara și Alba.

În aceste zone se va menține valul de căldură, astfel că vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade.

