Arborele de smirnă, rășina sacră, în pericol de dispariție

Amenințați de lipsa apei și roși de animalele înfometate, copacii care odinioară formau o pădure densă în Etiopia sunt în pericol, spun localnicii, potrivit AP.

La începutul acestui an, cercetătorii susținuți de Asociația Americană a Produselor din Plante Medicinale, un grup comercial, și de Born Global, o organizație non-profit, au vizitat o sursă a prețioasei rășini care ajunge pe piețele globale din unele dintre cele mai vulnerabile locuri de pe Pământ.

Scopul lor era să se asigure că cei care recoltează rășina obțin mai multe profituri directe, în loc de intermediari de-a lungul lanțului opac de aprovizionare.

Smirna, utilizată în practicile de frumusețe, sănătate și religioase din antichitate

Etiopia este o sursă majoră de smirnă, care a fost utilizată în practicile de frumusețe, sănătate și religioase cel puțin încă din Egiptul antic. Recoltarea tradițională în regiune nu s-a schimbat, ceea ce ajută la protejarea copacilor și produce rășină de cea mai înaltă calitate.

Recoltarea manuală a smirnei îi crește prețul, dar cei care lucrează această rășină văd un profit mic. Colectarea unui kilogram (2,2 livre) de rășină aduce între 3,50 și 10 dolari.

Asta e departe de prețurile parfumurilor la care contribuie, comercializate de branduri de modă cunoscute precum Tom Ford, Comme des Garcons și Jo Malone, și vândute la prețuri de până la 500 de dolari pe sticlă.

Între timp, curiozitatea cu privire la alte utilizări potențiale ale smirnei crește odată cu creșterea interesului global pentru remediile naturale.

