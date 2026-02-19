Bancnota din 1999, preferată de colecționari. Culori vibrante și prețuri record

Este prima bancnotă din polimer emisă în Europa și a devenit extrem de căutată datorită designului colorat și elementelor speciale, având desenată harta României cu localitățile unde s-a putut observa eclipsa, Sistemul Solar și fereastra transparentă colorată.

Cu cât se vinde bancnota

Prețurile variază semnificativ. Unele anunțuri online o oferă pentru 1.500 de lei, altele ajung până la 8.000 de lei, în funcție de serie și starea în care se află.

„Vând bancnotă din 1999. Preț 8.000 de lei”, se arată într-un anunț.

„Prețul este 1.500 de lei. Bancnota arată perfect”, se arată într-un alt mesaj. „Bancnotă 2000 de lei, de colecție, fabricată în 1999, după eclipsa totală de Soare de pe 11 august 1999. Prețul acestei piese este de 2.800 de lei. Solicit seriozitate”, scrie un alt vânzător, potrivit click.ro.

De ce este atât de apreciată

Bancnota de 2.000 de lei nu este valoroasă doar pentru evenimentul astronomic pe care îl comemorează, ci și pentru calitatea tipăririi și cromatica vibrantă.

În prezent, printre cele mai colecționate bancnote românești se află și cea de 20 de lei, cu portretul Ecaterinei Teodoroiu, însă bancnota de 2.000 de lei rămâne un reper pentru pasionați.