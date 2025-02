Călătorii în SUA, fără depășirea regulilor

Unii cititori refuză să creadă că autorizația de călătorie nu este o simplă formalitate, ci un document extrem de important, care îți poate permite sau, dimpotrivă, îți poate interzice accesul în America. Interesul meu este ca, la finalul acestei campanii, să am mulțumirea că numărul incidentelor la îmbarcare sau la intrarea în SUA este cât mai mic, ideal inexistent.

Recent, am intrat în America prin aeroportul din Miami. Am văzut turiști de pe toate meridianele care au fost rugați să meargă într-o sală alăturată, unde au fost supuși unor întrebări extrem de serioase legate de scopul vizitei lor. Din nefericire, am asistat și la un caz de returnare a unui turist direct în avionul de întoarcere. O experiență extrem de neplăcută.

Am avut ocazia să discut și cu cetățeni cărora li s-a refuzat acordarea autorizației de călătorie. Cel mai nefericit scenariu este acela în care ai la dispoziție doar 72 de ore de la momentul aplicării până la îmbarcare. Am întâlnit oameni cu biletele și cazări deja plătite, care au fost refuzați. Desigur, acești cetățeni nu erau turiști în adevăratul sens al cuvântului. Intenția lor era să rămână în SUA peste termenul legal, să lucreze la negru sau să desfășoare alte activități nepermise.

Voi continua să vă ofer exemple reale, pentru a vă convinge că nu este de glumit cu autoritățile americane.

Caz real: Greșeli fatale în America

Un exemplu concret este cazul unui român care a călătorit în SUA cu viză de turist. A fost, într-adevăr, turist o perioadă, dar între timp a căutat oportunități de a rămâne. A găsit un job, la fel ca mulți alți imigranți, într-o echipă de noapte la un hipermarket. Aceste joburi sunt, de obicei, refuzate de americanii de rând, nu din cauza dificultății muncii, ci din cauza programului obositor - de la închiderea magazinului până dimineața.

Plata era bună și sigură, iar angajatorii ofereau și cazare la un motel din apropiere. După trei luni, românul nostru reușise să strângă o sumă frumoasă de bani. Însă, în acest punct, a făcut prima greșeală: a rămas peste termenul legal al vizei.

A doua greșeală majoră a fost că s-a împrietenit cu colegii săi mexicani, mulți dintre ei fiind și ei imigranți ilegali, și a neglijat complet faptul că între timp avea deja statut ilegal.

Ultima greșeală - și cea mai costisitoare - a fost o ieșire cu prietenii la Atlantic City, la cazinou. Din curiozitate, a jucat la un slot machine și a avut ghinionul... să câștige o sumă considerabilă, de câteva mii de dolari. Supervizorul cazinoului a apărut imediat, l-a felicitat, i-a făcut o poză, dar i-a cerut și actele. La o verificare simplă, s-a descoperit că acestea erau expirate.

A fost chemat un ofițer de securitate, care l-a predat imediat poliției. A urmat o perioadă de detenție, un proces și, în final, deportarea. A ales să fie deportat în Mexic și, după mai multe încercări nereușite de a reveni în SUA, s-a întors acasă, în România, cu șanse minime de a mai călca vreodată pe pământ american.

O precizare importantă

Diferența dintre vechiul sistem de vize și actualul sistem cu Autorizația de Călătorie este că, acum, accesul în SUA este mult mai facil. Oricine poate aplica pentru autorizație, iar refuzurile sunt relativ puține. Însă, odată ce ai primit aprobarea, regulile rămân aceleași: autorizația este exclusiv pentru turism și călătorii de afaceri. Depășirea termenului legal de ședere sau desfășurarea altor activități în afara scopului declarat pot avea consecințe grave, inclusiv interdicția definitivă de a intra în SUA. Programul Visa Waiver îți oferă șansa de a vizita America de câte ori dorești, dar depășirea limitelor stabilite de lege îți poate opri brusc călătoriile peste Ocean.

Am primit mesaje în care mi se cere o clarificare: „Cum pot angaja marile lanțuri de hipermarketuri echipe de noapte «la negru»?”. Ei bine, dragii mei, marile lanțuri de magazine nu angajează direct muncitori fără acte. Însă pentru servicii auxiliare, cum ar fi curățenia, aranjarea rafturilor sau spălarea geamurilor, ele apelează la firme mai mici, specializate în astfel de activități. Aceste firme, la rândul lor, sunt cele care angajează imigranți, fie ei legali sau ilegali. Americanii, de regulă, evită aceste joburi cu program de noapte, astfel că locurile sunt ocupate de străini.

Dragii mei, ne revedem vinerea viitoare, sănătoși, în pace și siguranță. Doamne ajută!

