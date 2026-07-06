Care este cea mai frumoasă capitală europeană? Votul surprinzător al turiștilor

Clasamentul a inclus 46 de capitale europene și s-a bazat pe mai mult de trei milioane de recenzii, cercetătorii urmărind frecvența cu care turiștii au folosit termeni, precum „frumos” sau „uimitor”, atunci când și-au povestit experiențele.

Un mic oraș cucerește vizitatorii

Orașul clasat pe primul loc primește anual puțin peste 1,5 milioane de turiști, o cifră semnificativ mai mică în comparație cu alte capitale europene majore. Spre exemplu, Londra atrage aproximativ 20 de milioane de vizitatori anual, iar Parisul în jur de 19 milioane de turiști.

Cu toate acestea, capitala câștigătoare s-a remarcat prin scoruri ridicate în ceea ce privește aprecierea vizitatorilor, depășind destinații turistice consacrate, precum Paris sau Madrid.

Luxemburg i-a cucerit astfel pe turiști. Aceștia laudă priveliștile uluitoare de pe Cazematele Bock, luxuriantul cartier Grund și accesibilitatea pietonală a orașului vechi, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Percepția turiștilor

Studiul a urmărit nu doar popularitatea destinațiilor, ci și modul în care acestea sunt percepute de cei care le vizitează. Analiza recenziilor a indicat că experiența estetică și impactul vizual al orașului au influențat semnificativ evaluările pozitive.

Rezultatele sugerează că, dincolo de numărul de turiști, anumite capitale europene se remarcă prin calitatea percepției turistice și prin nivelul ridicat de apreciere exprimat de vizitatori, potrivit express.uk.