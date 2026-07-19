Uitați de Santorini: insula spaniolă care a devenit noua vedetă a Europei

Insulele din Spania domină clasamentul celor mai bune insule din Europa pentru 2026, într-un top care exclude surprinzător unele dintre cele mai cunoscute destinații insulare ale continentului - Santorini, Mykonos, Creta, Sicilia sau Sardinia nu apar printre primele zece locuri.

Tenerife, campioana absolută

Tenerife ocupă primul loc, cu un scor de 95 din 100. Studiul a fost realizat de compania britanică Saga Holidays și a analizat 80 de destinații insulare din toată Europa, notează Idealista. Cea mai mare dintre Insulele Canare a obținut poziția de lider datorită unei combinații între peisaje naturale spectaculoase, gastronomie proaspătă și, cel mai important criteriu pentru scorul final, însorire excepțională. Tenerife găzduiește și Muntele Teide, cel mai înalt vârf din Spania, cu 3.715 metri altitudine.



Topul complet al celor mai bune insule din Europa

Tenerife (Spania) - 95/100 La Palma (Spania) - 94/100 Madeira (Portugalia) - 93/100 Korčula (Croația) - 92/100 Mljet (Croația)

Următoarele poziții din top 10 sunt completate tot de insule croate - Lošinj și Brač -, alături de Gran Canaria (Spania), pe locul 9, cu 86 de puncte, și La Gomera (Spania), pe locul 10, cu 85 de puncte. În total, Spania plasează cinci insule în top 10, iar Croația patru - cele două țări domină practic întregul clasament, alături de Madeira, singura reprezentantă a Portugaliei.

La Palma, clasată pe locul doi, este cunoscută local drept „La Isla Bonita" și e declarată Rezervație a Biosferei UNESCO, reflectând mediul natural bogat al insulei și accentul pus pe dezvoltare sustenabilă. Madeira, pe locul trei, găzduiește pădurea milenară Laurissilva, sit al Patrimoniului Natural Mondial UNESCO. Korčula, supranumită de grecii antici „Corfu Neagră" datorită pădurilor sale dense, e o insulă medievală situată pe coasta dalmată a Croației.

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Cum a fost calculat clasamentul

Cercetătorii Saga au analizat cele 80 de destinații insulare pe baza a trei criterii principale: vremea (însorire, precipitații, vânt și confort termic), disponibilitatea spațiilor verzi și oferta de restaurante și baruri, raportată la mărimea fiecărei insule. Ponderea criteriilor în scorul final a fost: spații verzi - 45%, vreme - 35%, iar oferta gastronomică - 20%. Pentru arhipelaguri, scorul a fost calculat ca medie a scorurilor tuturor insulelor din grupul respectiv.



Spania, campioană și la capitolul vreme însorită

Primele trei insule din Europa la categoria vreme însorită se află toate în Spania. Tenerife a obținut 88 de puncte din 100 la acest capitol. La Gomera a urcat pe locul doi, deși e a doua cea mai mică insulă din Canare, remarcându-se prin coasta abruptă, cu plaje de nisip negru și recife de scufundare. Gran Canaria a completat podiumul, cu 85 de puncte din 100.

Cercetătorii Saga spun că arhipelagul Canarelor oferă soare de încredere atât vara, cât și iarna, ceea ce face din insulele spaniole o opțiune solidă și pentru vacanțe de sezon rece, nu doar pentru vara.

Canare, cel mai bun arhipelag din Europa

Insulele Canare au fost declarate cel mai bun arhipelag european, cu un scor mediu de 76 din 100. Studiul menționează plajele, satele de pescari și atracțiile culturale ale arhipelagului drept principalele atuuri. Insulele rămân alegerea principală pentru turiștii care caută soare garantat, atât vara, cât și iarna.

O schimbare de tendință în turismul european

Rezultatele sugerează o schimbare mai amplă în preferințele turiștilor europeni: tot mai mulți călători par să renunțe la destinațiile „vedetă" tradiționale, în favoarea unor insule mai verzi și mai liniștite. Absența unor nume grele precum Santorini, Mykonos, Creta, Sicilia sau Sardinia din top 10 nu înseamnă că aceste insule sunt mai puțin potrivite pentru o vacanță - ci mai degrabă că metodologia studiului Saga a favorizat autenticitatea peisajului natural și clima stabilă, în detrimentul notorietății sau al infrastructurii turistice masive.