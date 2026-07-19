Femeia care sfidează vârsta: La 101 ani trăiește singură și încă lucrează. 3 lucruri pe care le face în fiecare zi

Puține lucruri din viața sa au respectat status quo-ul. „Acesta este potpuriul meu”, scrie Lavine în primele pagini. Cine este Eileen Lavine

La vârsta de 16 ani, newyorkeza terminase liceul și plecase la facultate în Wisconsin, cu câțiva ani înaintea colegilor ei de clasă. La universitate,a scris pentru Daily Cardinal și a devenit prima femeie care a lucrat ca redactor cu normă întreagă - rubrica sa a fost numită după poezia lui Dorothy Parker. După absolvirea facultății, ea a obținut masteratul la Școala de Jurnalism a Universității Columbia. O călătorie spontană de șase săptămâni la Paris s-a transformat într-un an în Franța. Apoi s-a reorientat spre Jamaica, Haiti și Republica Dominicană.

Lavine lucrează și astăzi. ZDe-a lungul lcarierei sale a scris pentru publicații din Massachusetts, a lucrat la The New York Times și în relații publice, a scris scenarii radio și a fost redactor pentru Better Times.

La 32 de ani, după ce s-a mutat în primul ei apartament, un subsol din Greenwich Village, Lavine l-a întâlnit pe soțul ei, Richard, avocat, muzician și „un tip incredibil, per total”, își amintește Lavine pentru TODAY.com. Au doi copii, Amy și Micheal.

Acum, în vârstă de 101 ani și jumătate, Lavine încă duce o viață activă, chiar dacă puțin mai lentă și împărtășit câteva dintre sfaturile ei pentru longevitate.

1. Exersează-ți mintea

Lavine spunecă folosește un cadru de mers, nu înoată și face doar ocazional plimbări în jurul imobilului în care locuiește. Dar mintea este locul unde se află puterea ei. „Nu sunt atletă”, spune Lavine. „Am totul aici.”

„Sunt oameni aici (în complexul de locuințe asistate) care uită ce au mâncat la micul dejun”, adaugă ea. Dar mintea ei își poate aminti cu ușurință nume și detalii, și o menține stimulată.

În fiecare dimineață, într-un apartament în care locuiește singură, Lavine își pregătește micul dejun - tărâțe de stafide, suc de portocale, pâine cu cremă de brânză și jeleu, și o ceașcă de cafea. Apoi, Lavine citește The New York Times și The Washington Post, pe care le primește zilnic. Apoi parcurge The New Yorker. Va completa cuvintele încrucișate înainte de a trece la căsuța poștală pentru colecția de buletine informative Substack, la care este abonată. Pe o altă filă de browser se află cele mai recente știri de la ProPublica, Columbia Journalism Review și The Hill.

Ocazional, se conectează la o conferință Zoom sau transmite în direct spectacolele de cabaret ale fiului ei. El a moștenit dragostea mamei sale pentru teatrul muzical.

Seara, Lavine își face timp pentru televizor - mai exact, pentru jocuri. Se uită la „25 Words or Less” și „Jeopardy!”, care au fost mult timp o afacere de familie.

2. Contribuie cu ceva semnificativ

Mama sa a învățat-o să-și mențină optimismul, „să privească mereu partea bună a lucrurilor și să simtă cu adevărat că aduci o contribuție în lume”, spune Lavine.

Ea descrie o idee care i-a venit în 1962. Observând că prietenii o rugau în mod regulat să le editeze și să le corecteze lucrările, ea și alte șapte persoane au contribuit cu 50 de dolari pentru a finanța o companie pe care au numit-o Information Services. „Ne-am auto-exclus! Eram scriitori și editori, dezvoltatori de programe”, spune Lavine.

„Multe organizații non-profit, mai ales în educație, medicină și sănătate, nu își permiteau să aibă un editor sau scriitor, așa că ne angajau să scriem publicații și studii, și să facem tot felul de sarcini editoriale.”

Lavine a lucrat pentru societăți de patologie, Institutul Național al Cancerului, Departamentul Educației, și multe altele. Compania nu mai există, dar ea nu s-a oprit.

Miercuri, Lavine participă la o întâlnire virtuală pentru postul ei la Moment, o publicație despre viața evreiască, fondată parțial de laureatul Premiului Nobel pentru Pace Elie Wiesel, unde Lavine este redactor senior din 2008. În prezent, ea corectează conținutul original al publicației pentru greșeli de scriere și erori.

3. Socializează

„Continui să citesc povești despre văduve și singurătate”, scrie Lavine în memoriile sale. „Dar cred că, pentru că încă mă bucur de multe, am destule lucruri care să mă țină ocupată. Nu m-am simțit niciodată cu adevărat singură!”

Lavine și soțul ei jucau bridge cu prietenii. După moartea acestuia, în 2014, ea a continuat tradiția. „Vecinii vin la mine, în apartamentul meu, și ne jucăm în al doilea dormitor”, scrie ea.

Joi seara joacă poker. Și, când copiii ei vin după-amiaza, se uită la cel mai recent thriller britanic de spionaj disponibil pe platformele de streaming - după „Jeopardy!”, desigur.

Fiica lui Lavine descrie prietenii mamei sale ca fiind din mai multe generații. Membrii familiei, spune ea, o vizitează în mod regulat și asta „o menține, de asemenea, foarte, foarte ageră”. Iar pe oricine nu poate veni personal, Lavine îi va ține la curent prin e-mail.

La sfârșitul epilogului cărții sale, Lavine scrie: „A fost uimitor să privesc în urmă la toate acestea.”

