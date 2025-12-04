Mama lui Elon Musk, impresionată de atmosfera de sărbătoare dintr-un oraș al României

Aceasta a distribuit pe platforma X un videoclip cu atmosfera festivă de la eveniment, subliniind printr-un singur cuvânt, „Beautiful”, impresia lăsată de decorurile și luminițele din centrul orașului.​

Maya Musk apreciază Târgul de Crăciun de la Craiova,

Maya Musk a postat pe rețeaua socială un videoclip cu atmosfera de sărbătoare din Craiova, scriind "Beautiful". Postarea a devenit rapid viral[, generând numeroase comentarii.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a redistribuit mesajul, exprimându-și mândria față de aprecierea unei asemenea personalități.

Târgul de Crăciun din Craiova este considerat, în ultimii ani, una dintre cele mai populare atracții de iarnă din România, cu spectacole, patinoar și decoruri uimioare.​

A fost desemnat al doilea cel mai frumos târg de Crăciun din Europa, înt-un top realizat de un site internațional.​

Impactul recunoașterii internaționale

Aprecierea venită din partea unei personalități globale consolidează statutul Craiovei ca destinație de iarnă și atrage tot mai mulți turiști.​

Postarea Mayei Musk arată că evenimentele locale pot capta atenția publicului din toate colțurile lumii și pot promova România pe plan internațional, potrivit dcnews.ro.

