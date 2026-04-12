10 plante parfumate țin căpușele depare de curtea ta

Lavandă

Îmi place lavanda, totul, de la parfumul ei calmant până la florile sale blânde și frumoase. Dar se pare că această plantă preferată face mai mult decât să arate și să miroasă bine. Lavanda este, de asemenea, cunoscută pentru faptul că ajută la descurajarea căpușelor. Deși suntem atrași de parfumul ei, căpușele nu o suportă, ceea ce o face un plus simplu și natural pentru curtea ta. Încă un motiv pentru a planta lavandă în această primăvară!

Gălbenele

Gălbenelele sunt flori strălucitoare și vesele pe care proprietarii de case le adoră pentru nuanțele vii de galben, auriu, portocaliu și roșu pe care le aduc în curte. Dar sunt mai mult decât frumoase; sunt, de asemenea, cunoscute pentru faptul că ajută la ținerea căpușelor la distanță în mod natural. Gălbenelele conțin piretru, un compus utilizat în mod obișnuit în multe repelente de insecte și emană un miros puternic pe care căpușele tind să îl evite. Un câștig total pentru grădina ta.

Oregano

Dacă te hotărăști ce să plantezi în grădina ta de plante aromatice în acest sezon, oregano este probabil deja pe lista ta, deoarece este un ingredient esențial pentru atât de multe rețete și unul bun de păstrat acasă, mai ales dacă îți place să petreci timp în bucătărie! Dar un bonus imens este că această plantă aromată poate ajuta și la descurajarea căpușelor. Uleiurile de oregano sunt cunoscute pentru faptul că nu sunt atrăgătoare pentru ele, ceea ce îl face un adaos practic și protector de păstrat în grădină.

Mentă

Până acum, este clar că căpușele nu sunt fane ale mirosurilor pe care tindem să le iubim, așa că nu este de mirare că menta este pe listă. Această plantă parfumată este un plus excelent pentru grădina, curtea sau chiar veranda ta, dacă dorești să ajuți la ținerea căpușelor la distanță în afara casei tale. În plus, lasă spațiul tău exterior cu un miros proaspăt și primitor.

Eucalipt

Eucaliptul este unul dintre preferatele mele. Îmi place cât de înalt, luxuriant și atrăgător este din punct de vedere vizual, cu acele frunze cu formă unică care îi adaugă atât de mult caracter. Fie că este plantat în curte sau aranjat în ghivece, este un plus uimitor pentru orice casă. Dar nu este vorba doar despre aspect; eucaliptul poate ajuta și la descurajarea căpușelor. Uleiurile pe care le produce nu sunt atrăgătoare pentru ele, motiv pentru care eucaliptul este adesea folosit în multe produse repelente pentru insecte.

Rozmarin

Rozmarinul este o altă plantă grozavă de avut acasă. Miroase uimitor, arată frumos și este un ingredient de bază în bucătărie, dar se întâmplă să fie și una pe care căpușele tind să o evite datorită mirosului său puternic. Și mai bine, nici căprioarelor nu le place, ceea ce face ca rozmarinul să fie o alegere inteligentă dacă doriți toate beneficiile fără a vă face griji că insectele sau animalele intră în grădina dvs.

Catnip

Catnip nu primește la fel de multă atenție ca planta soră, menta, dar merită cu siguranță să o adăugați în grădina dvs. Această plantă versatilă sperie în mod natural insectele precum țânțarii, căpușele și alte creaturi nedorite, adăugând în același timp o notă delicată și frumoasă spațiului dvs. De obicei verde, poate produce flori mici în nuanțe de alb, lavandă și roz. Ca bonus, este folosită și în salate, ceaiuri, supe și multe altele.

Cimbru

Cimbru este o altă plantă excelentă de plantat în această primăvară. Uleiurile sale naturale sunt cunoscute pentru a ajuta la alungarea căpușelor și sunt adesea folosite în repelentele de insecte DIY. Și mai bine, crește lent și este ușor de îngrijit, ceea ce este un succes pentru orice grădină.

Crizanteme

Sunt înnebunită după florile mari și vibrante, iar crizantemele, numite în mod obișnuit crizanteme, se potrivesc perfect. Acestea vin într-o gamă uimitoare de culori, de la roz și roșu la violet, alb, vișiniu și multe altele, ceea ce le face o alegere fantastică pentru plantarea de primăvară. Deși cu siguranță își verifică frumusețea, un alt avantaj este că conțin și piretrine, compuși naturali care descurajează căpușele. Dacă doriți să adăugați o pată de culoare în curtea dvs., ținând în același timp dăunătorii la distanță, crizantemele merită cu siguranță luate în considerare.

Usturoi

Ca un iubitor devotat al bucătăriei italiene, usturoiul este unul dintre ingredientele mele cele mai folosite în bucătărie și unul dintre...Ceea ce îmi place cel mai mult este cât de ușor este de cultivat. În plus, căpușele nu sunt fane ale plantelor cu miros puternic, așa că nu este de mirare că tind să fugă de usturoi. Dacă sunteți în căutarea unui plus practic și aromat pentru grădină care să ajute și la ținerea la distanță a acestor mici sugători de sânge, usturoiul este o necesitate pe lista plantelor de primăvară, potrivit southernliving.com.