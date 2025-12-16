Cozonac la air fryer: rețete simple și rapide pentru un desert pufos

Deși cozonacul tradițional se face la cuptor, varianta la air fryer este mai rapidă, mai practică și ideală pentru cantități mici, fără a compromite gustul sau textura.
Ce trebuie să știi înainte să faci cozonac la air fryer
-
Folosește forme mai mici, din silicon sau metal, care să încapă în sertarul aparatului.
-
Nu umple forma mai mult de jumătate, deoarece aluatul va crește.
-
Temperatura recomandată este între 160–170°C, pentru a evita arderea la exterior.
-
Verifică cozonacul cu o scobitoare, la fel ca în cazul cuptorului clasic.
Rețetă clasică de cozonac pufos la air fryer
Ingrediente:
-
300 g făină
-
2 gălbenușuri
-
120 ml lapte călduț
-
60 g zahăr
-
50 g unt topit
-
7 g drojdie uscată
-
1 plic zahăr vanilat
-
Coaja rasă de lămâie sau portocală
-
Un praf de sare
Mod de preparare:
-
Dizolvă drojdia în laptele călduț cu o linguriță de zahăr și las-o 10 minute.
-
Amestecă făina cu zahărul, sarea, aromele și gălbenușurile.
-
Adaugă laptele cu drojdie și frământă, apoi încorporează untul topit.
-
Lasă aluatul la dospit 60–90 de minute, până își dublează volumul.
-
Pune aluatul într-o formă mică, tapetată.
-
Coace la air fryer la 160°C timp de 25–30 de minute.
-
Dacă se rumenește prea repede, acoperă-l ușor cu folie de aluminiu.
Cozonac cu nucă și cacao la air fryer
Ingrediente pentru umplutură:
-
100 g nucă măcinată
-
2 linguri cacao
-
3 linguri zahăr
-
2 linguri lapte
Preparare:
-
Amestecă toate ingredientele pentru umplutură.
-
Întinde aluatul dospit, adaugă umplutura și rulează.
-
Așază cozonacul în formă și mai lasă-l 15 minute la crescut.
-
Coace la 165°C timp de 30–35 de minute.
Cozonac cu ciocolată la air fryer
Ingrediente pentru umplutură:
-
100 g ciocolată neagră
-
2 linguri smântână dulce
Preparare:
-
Topește ciocolata cu smântâna.
-
Umple aluatul, rulează și așază în formă.
-
Coace la 160°C timp de 30 de minute.
-
Lasă-l să se răcească complet înainte de tăiere.
Cozonac de post la air fryer
Ingrediente:
-
300 g făină
-
180 ml lapte vegetal
-
80 g zahăr
-
60 ml ulei
-
7 g drojdie uscată
-
Coajă de lămâie
-
Esență de rom
Preparare:
-
Amestecă ingredientele și frământă un aluat elastic.
-
Lasă la dospit 1 oră.
-
Coace la 160°C timp de 25–30 de minute.
Sfaturi pentru un cozonac reușit la air fryer
-
Lasă cozonacul să se răcească înainte de a-l scoate din formă.
-
Nu deschide air fryerul în primele 15 minute.
-
Fiecare aparat este diferit, așa că ajustează timpul în funcție de model.
-
Pentru luciu, unge cozonacul cu gălbenuș și lapte înainte de coacere.
Cozonacul la air fryer este soluția perfectă pentru cei care vor un desert rapid, pufos și aromat, fără să folosească cuptorul clasic. Fie că alegi varianta tradițională, cu nucă sau cu ciocolată, rezultatul va fi surprinzător de gustos.